Как правильно увлажнять воздух в квартире в отопительный сезон

Отопительный сезон начался, и во многих жилых помещениях уровень влажности упал ниже критических 30%. Отсюда тревожность, стресс, усталость – даже иммунитет снижается. Чтобы справиться с этой проблемой, можно развесить мокрые полотенца на батареях или регулярно делать влажную уборку, но лучше установить увлажнитель.

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Существует несколько типов увлажнителей: паровой, традиционный и ультразвуковой. Паровой нагревает жидкость и выпускает теплый пар. Он потребляет много электричества и очищенной воды, к тому же шумит. Традиционные чуть хуже, но не так требовательны к качеству воды, к тому же экономичные. Ультразвуковые разбивают воду на капли и выпускают ее в виде холодного тумана. Такой принцип увлажнения считается энергосберегающим и самым эффективным.

Какой прибор выбрать, каждый для себя решает сам. Однако мало просто купить увлажнитель. Его еще нужно правильно установить – посередине комнаты и желательно не на полу. Также независимо от вида аппарата лучше использовать фильтрованную воду, особенно если в семье есть аллергики и астматики. Это поможет избежать появления не только проблем со здоровьем, но и белого налета на мебели.

При этом сначала все же лучше приобрести гигрометр. Данное устройство позволит измерить реальную влажность воздуха в помещениях и сравнить ее с нормативными показателями. Возможно увлажнитель и вовсе не пригодится. Да и цены на них в обычном магазине могут варьироваться от 2000 до 50 000 рублей.

Если же решение о покупке принято, то сэкономить можно, выбрав прибор, который продается по акции или со скидкой. И помните, что копейка не всегда бережет рубль. Иногда стоит не поскупиться на более дорогой аппарат, который проверен временем и выполнен из более качественных деталей.