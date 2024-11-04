Как украсить дом сухоцветами

Предлагаем отвлечься от мыслей об осеннем обострении и погрузиться в красоту и творчество — украсить дом сухоцветами. Здесь есть два варианта развития событий.

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Первый: если вы любите получать быстрый результат и не хотите заморачиваться, просто пригласите флориста или декоратора — и через пару дней ваш интерьер будет блистать и радовать вас профессиональными композициями из засушенной экзотики.

Второй путь: дочитать эту статью до конца, вдохновиться и вступить на непростой путь с девизом «Я все сделаю сам». Обещаем — если вы любите цветы, вам это приключение понравится.

Стратегия

Начинаем с плана. Определите места пребывания будущих композиций. Подсказка: нет таких мест, куда нельзя было бы поставить букетик или веточку.

Как только выберете наилучшие места, смоделируйте сюжет. То есть форму, высоту и настроение, которое собираетесь вложить в композицию.

Подсказка: на объемной пустой плоскости вроде широкого подоконника или обеденного стола отлично будет смотреться приземистая и размашистая композиция. Чем меньше и компактнее зона, тем изящнее и выше должен быть декор.

И еще один нюанс: вы можете использовать не только горизонтальные, но и вертикальные плоскости. И даже потолок.

Изучение базы

Сухоцветы обитают в нескольких местах. Первое и самое сложное для освоения — естественная среда.

Собирать растения лучше всего в сухую и солнечную погоду, когда они не покрыты утренней росой. Листья и цветы должны быть полностью открытыми и сухими. Идеально будет провести сбор сразу после заморозков.

Засушить вашу «добычу» можно тремя способами.

Первый: подвешивание небольшими пучками вверх стеблями в темном, сухом и хорошо проветриваемом месте.

Второй: при помощи глицерина. Растворите его в воде в соотношении 1:2, вскипятите и поместите стебли растений в раствор, не дожидаясь полного остывания. Этот метод позволяет сохранить цвет и гибкость растения. Это, по сути, консервация.

Третий метод называют генерацией: растения засыпают песком или солью, которые помогут абсорбировать влагу.

Путь к цели можно сократить до нескольких кликов курсором. Сухоцветы сейчас продаются буквально везде: от самых обычных супермаркетов и флористических салонов до масс-маркетов с ПВЗ в соседнем доме.

А теперь самое интересное — какие именно растения выбирать.

Здесь все зависит от ваших возможностей, устремлений, вкуса и целей.

К примеру, можно собрать композиции исключительно из растений вашего региона. И тогда вы сами знаете, что гуглить.

Можно собрать букеты из растений, которые будут обладать дополнительными свойствами, например, стойким ароматом: лаванда, мята, шалфей.

Если вы хотите сделать акцент на эстетике и стиле, ищите эффектные сочетания. Объемная, словно облако, гипсофила; лунария с плодами-монетками; пушистые колосья пшеницы, камыша и сетарии; овес, лимониум, эвкалипт, гортензия. Не забывайте, что каждая веточка или даже целый букет могут быть окрашены в любой нужный вам оттенок.

Подбор оформления

Вазы, кашпо, подносы, корзины, крепления для венков и панно, потолочные подвесы. Разобраться в великом множестве вариантов вам помогут поисковик, масс-маркет и план действий, который к моменту перехода к этому пункту должен быть у вас на руках.

А мы поможем вам с самым простым, но вдохновляющим на последующие действия делом: подберем вазу!

1. Ваза для цветов «Сетария» из бетона

Стильная, простая, элегантная и универсальная по части наполнения и масштаба композиции.

2. Ваза «Гибискус»

Вариант посложнее — четыре объема и две точки наполнения. Такая ваза самостоятельно может работать как арт-объект.

3. Ваза «Бузина»

Миниатюрный кубик из бетона с крошечным отверстием станет украшением рабочего места или прикроватного столика. Для минималистов, ценящих лаконизм, элегантность и недосказанность.

4. Ваза для декора «Минимал»

Прекрасная, изящная и самодостаточная ваза для лаконичных композиций и тонких длинных стеблей.

5. Деревянная ваза

Объемная форма и тепло дерева намекают на более традиционный подход с охапками сухоцветов, высокими букетами и большими пространствами, вроде гостиных, столовых и лоджий.

6. Ваза под сухоцветы — PiccolaSfera

Классика современного минимализма с намеком на модернизм, который сейчас в тренде. Неплохой вариант, если при создании композиции вы хотите оттолкнуться не только от формы сосуда, но и от его цвета. Здесь можно выбрать из четырех вариантов.

7. Ваза для сухоцветов настольная декоративная SCANDI

Скандинавский минимализм, который славится своей универсальностью и стилевой гибкостью. Эта ваза поддержит любую идею.

8. Ваза для сухоцветов из дерева

Комплекты — наши лучшие друзья. Считайте, композиция наполовину придумана. Осталось заполнить эти вазы, следуя предложенной логике, и вуаля — все готово!

9. Набор деревянных декоративных ваз

Чуть более художественный вариант, который благодаря своей сложности можно разделить на элементы. Другими словами, вазы можно разнести по разным помещениям. Такие экземпляры лучше всего «дружат» с необычными и эффектными растениями. Чем они сложнее, тем лучше.

Обратите внимание, вазы из нашей подборки не подходят для воды. Это специальные изделия для сухоцветов!

Итак, все готово! Теперь можете приступать к творчеству и собирать композиции. В этом месте мы оставляем вас наедине с вдохновением и пожеланиями творческой свободы.

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