Кинолог дал советы по защите мебели от щенков

Советы по защите мебели от маленьких щенков дал в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Он предупредил, что если питомец грызет вещи, то ругать и наказывать его за это бессмысленно.

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«Такое поведение достаточно часто встречается у малышей. Дело в том, что при смене зубов у щенка чешутся десны, поэтому он пытается все время что-то грызть. Одно из средств, которое позволит свести урон к минимуму, — иметь под рукой подходящие игрушки, которые отвлекут его от порчи вашей мебели», — пояснил кинолог.

Он уточнил, что спасти мебель поможет ограничение животного в пространстве. Так, на время ухода из дома можно переместить животное в заранее организованное место по типу вольера. Кроме того, в этом помогут игрушки, которые щенок сможет жевать. При этом их, по словам Голубева, следует своевременно менять.

«Питомец может потерять интерес к ним и переключить внимание на мебель. Если вы оставляете щенка одного, убедитесь, что он имеет доступ к своим игрушкам. Также вы можете предлагать малышу долгоиграющие лакомства или конг, начиненный вкусным паштетом. Это позволит щенку отвлечься», — добавил специалист.

Физическая нагрузка также поможет отвлечь щенка от мебели — после хорошего выгула и игры, скорее всего, питомец будет спать, а не стремиться чем-то занять себя.

Когда новый питомец немного освоится в доме, его следует постепенно начинать приучать к правилам дома и обозначать рамки дозволенного.

«Чтобы облегчить питомцу жизнь, объясните ему правила, которым будут следовать все члены семьи. Собака должна знать, что разрешено, а что точно под запретом. Предсказуемость создаст благоприятную среду для питомца: он не будет нервничать и всегда будет знать, что от него ожидают. Не сразу, но щенок поймет, что грызть мебель нельзя, а когда хозяин хвалит и поощряет за правильное поведение, его хочется демонстрировать снова и снова», — подытожил президент РКФ.

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