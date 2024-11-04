Экономист объяснил, когда выгоднее сделать ремонт в квартире

Если у покупателя новой квартиры остались сбережения, ему выгоднее сразу их вложить в ремонт. Об этом «Газете.Ru» сказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

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«При нынешней инфляции цены на стройматериалы вырастут через два-три месяца, поэтому открытие накопительного счета для дополнительного заработка на ремонт будет менее выгодным. При открытии накопительного счета на три месяца в 3 млн рублей можно заработать порядка 150 тыс. руб к концу срока. Хватит ли этого дохода для «косметического» ремонта – вопрос риторический. С другой стороны, может, и не стоит открывать накопительный счет или вклад, имея 3 млн рублей, а лучше сразу вложить деньги в ремонт», — сказал экономист.

По его словам, сейчас копить на ремонт становится все сложнее, потому что инфляция разгоняет в том числе цены на стройматериалы. Условно, человек копит на один ремонт, а фактические работы будут выполнены в гораздо меньшем объеме, чем было запланировано.

По данным ЦБ, на 21 октября 2024 года годовая инфляция в России составила 8,4%. Ожидается, что по итогам года она будет находиться в диапазоне 8–8,5%. В сентябре темпы роста цен год к году достигли 8,62%. Для сдерживания инфляции регулятор 25 октября повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 21% годовых.