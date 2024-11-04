Выбираем дизайнерское кресло в гостиную

Для вдохновения любуемся креслом Brida испанского бренда La Forma. Здесь все на высшей точке — трендовое тонкое металлическое основание, отсутствие острых углов, идеально сбалансированный дизайн, сложные глубокие цвета. Стоимость соответствует.

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Для реализации подбираем кресло «Роланд». Его позиционируют как идеальное дополнение к лофтовому пространству. Но мы с вами видим потенциал для любого современного стиля с претензией на возможности дизайна вне времени. Основание — как и у «испанцев»: металлическое и тонкое, но чуть менее изящное. Формы — симпатичные, дизайн — вполне себе достойный, цвета — весьма интересные. Стоимость — почти в три раза ниже. Берем?