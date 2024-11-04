Как сохранить теплолюбивые хризантемы осенью

Немного о хризантемах. Каждый раз, когда я вижу осенью увядающие цветы, мне становится грустно, и я думаю: «Как жаль, что они не успели зацвести! Ведь уже октябрь на дворе, а они ещё не отцвели».

Оставлять хризантемы в земле на зиму рискованно, так как есть сорта, которые боятся морозов. Мои цветы как раз из таких теплолюбивых сортов. Я знаю, что если не принять меры, то сильные морозы могут погубить эти прекрасные цветы.

Чтобы сохранить теплолюбивые хризантемы, которые не успели расцвести вовремя, я выкапываю их и пересаживаю в горшки, а затем заношу в дом. Каждый день я слежу за своими хризантемами и поливаю их, чтобы почва не пересыхала. Также я периодически опрыскиваю их водой, чтобы поддерживать влажность воздуха. Когда хризантемы отцветут (а они могут цвести до декабря, радуя глаз и душу), я обрезаю их и опускаю в подвал на зимовку.

Ограничиваю полив, чтобы предотвратить загнивание корней. Достаточно увлажнять почву раз в неделю. Оставляю растения в покое до следующей весны. На фото ниже — почти отцвели и готовятся к обрезке...

Я с удовольствием любуюсь своими хризантемами, наслаждаясь их красотой и яркостью. Забота о них приносит не только удовлетворение от проделанной работы, но и радость от созерцания прекрасных цветов, которые цветут вопреки холодам в доме. Я была очень рада, что смогла сохранить их. А весной, в солнечный и теплый денек, я высажу хризантемы, чтобы они радовали меня и дальше своим шикарным цветением.