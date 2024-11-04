Перечислены зимостойкие сорта винограда

На рынке регулярно появляется множество новых видов винограда, но не все они проверены временем и существует риск нарваться на растение, которое не будет радовать большим урожаем. К счастью, есть сорта, которые заслуживают внимания. Их назвала главный агроном областного общества садоводов Татьяна Орлова.

Как сообщает «Крестьянская жизнь.ру», к морозостойким Татьяна Орлова отнесла такие сорта винограда, как Дубовский розовый, Аватар, Фурор, Аурика, Рембо, Дынька, Роза ранняя, Бананас, Карнавал, Память учителю, Велюр и Юпитер. Последний – американский сорт, не требующий укрытия. По вкусу он превосходит многие столовые сорта и не нуждается в особом уходе. Если гроздья разложить в помещении, то они сами по себе завялятся и получится великолепный изюм.

Все остальные виды требуют укрытия.

«С моей точки зрения, одно из главных свойств такого винограда – устойчивость к растрескиванию ягод. Созревшие грозди должны висеть до того момента, когда их срежут, пусть даже завяливаясь»‎, – говорит Татьяна Орлова.

При этом от сортов, ягоды которых при влажной погоде трескаются, тоже никуда не деться. Они должны расти среди другого винограда, чтобы произошло переопыление.