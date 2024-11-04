Терапия своими руками: как сделать аромасвечу дома

Аромасвечи могут помочь создать атмосферу уюта и спокойствия. Им посвящён специальный выпуск проекта "Короче, Омск".

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Совсем недавно, 1 ноября, отмечался Международный день аромасвечи. Праздник относительно новый, ему всего пять лет. Но само ремесло, конечно, гораздо старше. Первые фитильные свечи стали использовать не меньше 3 тысяч лет назад, а затем стали добавлять в них ароматические масла. В 19 веке аромасвечи широко распространились по миру, в том числе в России.

«Это как ароматерапия: мы приходим домой, зажигаем свечу, расслабляемся и наслаждаемся ароматом за чашкой кофе или книгой. Главное - отключить голову от всех проблем и насладиться моментом»‎, — поделилась с "Омск Здесь" мастер, педагог дополнительного образования Алёна Мельникова.

Сегодня в аромасвечах нет недостатка, их легко купить во всевозможных магазинах и онлайне. А ещё сделать самому.

Для этого понадобится воск и отдушка, которые можно найти, например, на маркетплейсах, весы, чтобы соблюсти пропорции, иначе аромат может получиться слишком незаметным или, наоборот, слишком тяжёлым, вызывающим головную боль, хлопковый или деревянный фитиль, который при горении может создавать эффект потрескивающего камина, ёмкости для растопки воска на водяной бане и заливки – кашпо из непористого материала или стеклянный стакан. Ещё сильно пригодятся палочки для размешивания, зажимы и салфетки.

Пошаговую инструкцию, а также советы и нюансы по выбору ингредиентов и ёмкостей, какими подручными средствами заменить специальные приборы, как избежать пузырьков и неприятностей с фитилем, смотрите ниже в видеовыпуске "Короче, Омск".