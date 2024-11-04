Рулонный газон: особенности и уход

Только вчера на вашем участке была голая земля, а сегодня — ровное зеленое покрытие. С помощью рулонного газона можно быстро преобразить пространство, сделать его ухоженнее, добавить свежести. С газоном участок уже готов к использованию, экономит время и силы на самостоятельный посев травы.

В чем преимущества рулонного газона?

Вот несколько причин, почему выбирают это покрытие:

Мгновенный результат. Если ваш участок не сильно большой, то за один день рабочие застелят вам зеленый, ровный участок, который уже через несколько дней можно будет использовать.

Универсальность покрытия. Можно укладывать практически на любой тип почвы — песок, глину или даже камни. Покрытие быстро адаптируется под условия окружающей среды.

Простой уход. Плотная структура предотвращает прорастание сорняков, не требует постоянного внимания.

Этот вариант дороже посевного, но его прочность и минимальные требования к уходу оправдывают вложения.

Виды

Есть разные типы рулонных газонов, каждый подходит под определенные цели и условия использования:

Универсальный. Прочный, декоративный, отлично подходит для умеренных нагрузок — например, для садов, двориков или зон отдыха. Этот вид неприхотливый, поэтому его выбирают чаще всего.

Теневой. Если ваш участок большую часть дня находится в тени, выбирайте этот вариант. Он не требует более частого подсеменения и ухода.

Спортивный. Предназначен для участков, где ожидается большая проходимость, активные нагрузки. Обладает высокой плотностью, способностью быстро восстанавливаться после нагрузки, поэтому подходит для детских площадок или спортивных полей.

Мавританский. Этот цветущий газон создан для тех, кто хочет придать своему участку яркости, естественности. В состав входят полевые цветы и травы, цветущие с весны до осени. Они создают живописный вид, привлекают насекомых, например, бабочек, пчел.

Как выращивают рулонный газон

Этот процесс включает в себя значительную подготовку и состоит из двух методов:

С сеткой. Корни растений переплетаются с сеткой, что ускоряет создание плотного дерна. Покрытие легко сворачивается в рулоны, выдерживает укладку на любом типе почвы.

Без сетки. В этом случае корни растений естественным образом формируют дерн, что требует больше времени, но позволяет добиться ещё большей плотности. Этот метод часто выбирают, если газон предполагается использовать на участках с высокой проходимостью.

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Смеси трав для рулонного газона: в чем разница

От состава трав зависят свойства рулонного газона, их выбор влияет на устойчивость к нагрузкам, погодным условиям, декоративным качествам.

Вот варианты трав, которые больше всего распространены для изготовления травяного покрытия:

Универсальная смесь — 10% райграс, 30% овсяница, 60% мятлик. Подходит для участков, не требующих особых условий.

Теневая смесь — 20% мятлик, 80% овсяница. Для участков с ограниченным солнечным светом.

Спортивная смесь — 25% овсяница, 25% райграс, 50% мятлик. Благодаря такому соотношению трав быстро восстанавливается после активного использования.

Уход

Рулонный газон требует минимального ухода, но правильные шаги на старте помогут ему прижиться, выглядеть еще лучше. После укладки в первые недели покрытие нуждается в ежедневном поливе. Это укрепит корни и позволит траве быстрее укорениться. В будущем поливать можно реже, в зависимости от погоды, почвы в регионе. Песчаная почва требует больше влаги, а на глинистой поливать можно меньше.

Регулярная стрижка — ещё один важный шаг к идеальному травяному покрытию. Через месяц после укладки можно провести первую стрижку, поддерживая траву на высоте 4-5 см. Слишком низкая стрижка ослабит газон, поэтому лучше следить за умеренной высотой травы.

Аэрация — важная процедура, особенно весной и осенью. Проколы в дернине улучшают доступ воздуха и воды к корням, помогая газону дольше оставаться плотным, насыщенным.

Инвестируя в рулонный газон, вы получаете не просто декоративное покрытие, а надежный, прочный зеленый луг, который радует глаз и требует минимальных усилий.