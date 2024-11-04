Рулонный газон: особенности и уход

Рулонный газон: особенности, виды, уход
Только вчера на вашем участке была голая земля, а сегодня — ровное зеленое покрытие. С помощью рулонного газона можно быстро преобразить пространство, сделать его ухоженнее, добавить свежести. С газоном участок уже готов к использованию, экономит время и силы на самостоятельный посев травы.
В чем преимущества рулонного газона?
Вот несколько причин, почему выбирают это покрытие:
- Мгновенный результат. Если ваш участок не сильно большой, то за один день рабочие застелят вам зеленый, ровный участок, который уже через несколько дней можно будет использовать.
- Универсальность покрытия. Можно укладывать практически на любой тип почвы — песок, глину или даже камни. Покрытие быстро адаптируется под условия окружающей среды.
- Простой уход. Плотная структура предотвращает прорастание сорняков, не требует постоянного внимания.
Этот вариант дороже посевного, но его прочность и минимальные требования к уходу оправдывают вложения.
Виды
Есть разные типы рулонных газонов, каждый подходит под определенные цели и условия использования:
- Универсальный. Прочный, декоративный, отлично подходит для умеренных нагрузок — например, для садов, двориков или зон отдыха. Этот вид неприхотливый, поэтому его выбирают чаще всего.
- Теневой. Если ваш участок большую часть дня находится в тени, выбирайте этот вариант. Он не требует более частого подсеменения и ухода.
- Спортивный. Предназначен для участков, где ожидается большая проходимость, активные нагрузки. Обладает высокой плотностью, способностью быстро восстанавливаться после нагрузки, поэтому подходит для детских площадок или спортивных полей.
- Мавританский. Этот цветущий газон создан для тех, кто хочет придать своему участку яркости, естественности. В состав входят полевые цветы и травы, цветущие с весны до осени. Они создают живописный вид, привлекают насекомых, например, бабочек, пчел.
Как выращивают рулонный газон
Этот процесс включает в себя значительную подготовку и состоит из двух методов:
- С сеткой. Корни растений переплетаются с сеткой, что ускоряет создание плотного дерна. Покрытие легко сворачивается в рулоны, выдерживает укладку на любом типе почвы.
- Без сетки. В этом случае корни растений естественным образом формируют дерн, что требует больше времени, но позволяет добиться ещё большей плотности. Этот метод часто выбирают, если газон предполагается использовать на участках с высокой проходимостью.
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Смеси трав для рулонного газона: в чем разница
От состава трав зависят свойства рулонного газона, их выбор влияет на устойчивость к нагрузкам, погодным условиям, декоративным качествам.
Вот варианты трав, которые больше всего распространены для изготовления травяного покрытия:
- Универсальная смесь — 10% райграс, 30% овсяница, 60% мятлик. Подходит для участков, не требующих особых условий.
- Теневая смесь — 20% мятлик, 80% овсяница. Для участков с ограниченным солнечным светом.
- Спортивная смесь — 25% овсяница, 25% райграс, 50% мятлик. Благодаря такому соотношению трав быстро восстанавливается после активного использования.
Уход
Рулонный газон требует минимального ухода, но правильные шаги на старте помогут ему прижиться, выглядеть еще лучше. После укладки в первые недели покрытие нуждается в ежедневном поливе. Это укрепит корни и позволит траве быстрее укорениться. В будущем поливать можно реже, в зависимости от погоды, почвы в регионе. Песчаная почва требует больше влаги, а на глинистой поливать можно меньше.
Регулярная стрижка — ещё один важный шаг к идеальному травяному покрытию. Через месяц после укладки можно провести первую стрижку, поддерживая траву на высоте 4-5 см. Слишком низкая стрижка ослабит газон, поэтому лучше следить за умеренной высотой травы.
Аэрация — важная процедура, особенно весной и осенью. Проколы в дернине улучшают доступ воздуха и воды к корням, помогая газону дольше оставаться плотным, насыщенным.
Инвестируя в рулонный газон, вы получаете не просто декоративное покрытие, а надежный, прочный зеленый луг, который радует глаз и требует минимальных усилий.