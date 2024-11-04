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Лучший лайфхак от клинеров: как убрать ожог от утюга с ткани

Даже профессиональные клинеры могут поставить на ткани ожог от утюга. Однако они знают, как можно избавиться от этих следов.

Как убрать ожог от утюга с ткани
© РИА Новости

Если ожог на ткани не сильный, возьмите перекись водорода, нанесите ее на ткань и смойте водой через минуту. После этого постирайте изделие.

Если ожог сильный, смочите кусочек ткани в перекиси и разместите его на пятне. Если у вас есть нашатырь, добавьте его к перекиси.

Сверху на влажную салфетку положите сухую, должен получиться бутерброд: вещь с ожогом, тряпка с перекисью и сухая салфетка. Прогладьте верхнюю салфетку утюгом, разогретым до средней температуры.

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