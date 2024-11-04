Как убрать ожог от утюга с ткани

Даже профессиональные клинеры могут поставить на ткани ожог от утюга. Однако они знают, как можно избавиться от этих следов.

Если ожог на ткани не сильный, возьмите перекись водорода, нанесите ее на ткань и смойте водой через минуту. После этого постирайте изделие.

Если ожог сильный, смочите кусочек ткани в перекиси и разместите его на пятне. Если у вас есть нашатырь, добавьте его к перекиси.

Сверху на влажную салфетку положите сухую, должен получиться бутерброд: вещь с ожогом, тряпка с перекисью и сухая салфетка. Прогладьте верхнюю салфетку утюгом, разогретым до средней температуры.

Ранее сообщалось: сколько бы вы ни намывали сантехнику в ванной, она загрязняется довольно быстро. На нее попадают брызги воды, мыло, зубная паста и другая химия. Опытные хозяйки знают, что эту проблему быстро решает вазелин. После него не придется мыть сантехнику каждый день.