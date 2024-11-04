Как наладить прием ТВ-сигнала

Сразу в нескольких районах Волгограда у жителей перестал показывать телевизор.

Вероятно, причиной сбоя телевещания послужил перенос телебашни: вышку на Мамаевом кургане отключили, а новая теперь работает в Дзержинском районе на улице Краснополянской и располагается на 5 км северо-западнее.

Отсюда теперь транслируются 20 цифровых телеканалов. В это же место переносят 21 FM-радиостанцию. Некоторым жителям необходимо будет перенастроить свою технику. Это понадобится жителям, которые живут около телебашен, и особенно – между ними. В первую очередь это весь Дзержинский район и части Ворошиловского, Краснооктябрьского, Центрального и Тракторозаводского районов.

Если пропал сигнал, нужно посмотреть, куда направлены приемные антенны, и в случае надобности повернуть их в сторону новой телебашни, расположенной на ул. Краснополянской, 33б. Медленно поворачивайте антенну и ищите такое положение, при котором сигнал будет стабилен.

Благодаря этой инструкции вы, вероятнее всего, сможете вернуть изображение на экран телевизора.