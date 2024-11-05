Ветеринар объяснил, почему кошка может внезапно цапнуть гостя

Кошка может напасть или цапнуть гостя из-за его улыбки, предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул, что в большинстве случаев питомец может принять такое выражение лица за хищный оскал. По его словам, кошки воспринимают это как угрозу.

© unsplash

«Кошки любопытные. Когда приходят гости, они выходят поздороваться в большинстве случаев. Гость наклоняется ее погладить, потискать, улыбаясь при этом, а она его цапнула. Почему? Здесь произошло сразу несколько угрожающих движений со стороны человека. Мы улыбнулись. Кошка воспринимает улыбку не как проявление доброжелательности, а как хищный оскал. Мы показываем ей зубы, а значит, угрожаем», — пояснил Шеляков.

Сближение настораживает кошек, предупредил ветеринар. По его словам, животное может напасть и в том случае, если человек навис над ней. Шеляков объяснил, что этот жест в кошачьем мире означает доминирование. Он порекомендовал также резко не выбрасывать руки, чтобы погладить питомца.

Ранее Шеляков рассказал, что приучить кошку к лотку можно с помощью сыпучего наполнителя. По его словам, они обладают природным инстинктом подолгу сидеть в засаде, поэтому очень чистоплотные. Специалист отметил, что кошки без труда сами находят место и быстро приучаются к лотку.