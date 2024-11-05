Эксперт рассказал, сушат ли воздух электронагреватели
Многие при выборе электронагревателя ориентируются на то, сушит ли он воздух. Вот что об этом нужно знать.
Разные виды обогревателей влияют на влажность воздуха по-разному.
Масляные радиаторы. Они постепенно нагревают весь воздух в комнате. На ощущение сухости воздуха такие обогреватели влияют минимально.
Тепловентиляторы. Они создают направленный поток воздуха, который нагрет до высокой температуры. Из-за этого усиливается испарение влаги с поверхности кожи, создаются зоны с очень низкой влажностью. Именно поэтому после работы таких приборов чувствуется першение в горле. В результате создаются значительные перепады влажности в помещении.
Инфракрасные обогреватели. Они нагревают только предметы и поверхности в комнате. Это способствует более равномерному распределению температуры, меньшему влиянию прибора на относительную влажность.
Керамические обогреватели. У них довольно низкая температура поверхности нагревательного элемента. Благодаря этому снижается риск пересушивания воздуха.
Из-за длительной работы обогревателей появляется статическое электричество. Если ваша одежда стала липнуть к телу, а волосы наэлектризовались, значит относительная влажность в помещении снизилась.