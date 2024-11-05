Эксперт рассказал, сушат ли воздух электронагреватели

Многие при выборе электронагревателя ориентируются на то, сушит ли он воздух. Вот что об этом нужно знать.

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Разные виды обогревателей влияют на влажность воздуха по-разному.

Масляные радиаторы. Они постепенно нагревают весь воздух в комнате. На ощущение сухости воздуха такие обогреватели влияют минимально.

Тепловентиляторы. Они создают направленный поток воздуха, который нагрет до высокой температуры. Из-за этого усиливается испарение влаги с поверхности кожи, создаются зоны с очень низкой влажностью. Именно поэтому после работы таких приборов чувствуется першение в горле. В результате создаются значительные перепады влажности в помещении.

Инфракрасные обогреватели. Они нагревают только предметы и поверхности в комнате. Это способствует более равномерному распределению температуры, меньшему влиянию прибора на относительную влажность.

Керамические обогреватели. У них довольно низкая температура поверхности нагревательного элемента. Благодаря этому снижается риск пересушивания воздуха.

Из-за длительной работы обогревателей появляется статическое электричество. Если ваша одежда стала липнуть к телу, а волосы наэлектризовались, значит относительная влажность в помещении снизилась.