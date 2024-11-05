Как увлажнить сухой воздух во время отопительного сезона

Сухой воздух неблагоприятно воздействует на иммунитет, поэтому его в квартире следует увлажнять, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зумруд Омарова. Она отметила, что таким образом человек сохраняет физиологичный баланс гидратации легких.

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«Самым простым решением стало бы приобретение увлажнителя воздуха. Есть и более простые способы — поочередно проветривайте помещения. Также важно регулярно проводить влажную уборку. Самый же простой вариант (не считая мокрых полотенец на батареях отопления) — емкости с широким горлом, которые наполняются водой с гидрогелевыми шариками и ставятся на подоконники», — подчеркнула врач.

По ее словам, хорошо увлажняет воздух большой открытый аквариум и комнатные растения. Собеседница добавила, что нужно внимательно отнестись к выбору последних, так как могут встретиться не самые безопасные или, наоборот, забирающие влагу из воздуха.

«Лучше всего приобретать домашний папоротник, комнатную липу, фикус, драцену. Своевременно поливайте растения, а также опрыскивайте утром и вечером», — подытожила эксперт.

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