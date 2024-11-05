Врач раскрыла, как увлажнить сухой воздух во время отопительного сезона
Сухой воздух неблагоприятно воздействует на иммунитет, поэтому его в квартире следует увлажнять, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зумруд Омарова. Она отметила, что таким образом человек сохраняет физиологичный баланс гидратации легких.
«Самым простым решением стало бы приобретение увлажнителя воздуха. Есть и более простые способы — поочередно проветривайте помещения. Также важно регулярно проводить влажную уборку. Самый же простой вариант (не считая мокрых полотенец на батареях отопления) — емкости с широким горлом, которые наполняются водой с гидрогелевыми шариками и ставятся на подоконники», — подчеркнула врач.
По ее словам, хорошо увлажняет воздух большой открытый аквариум и комнатные растения. Собеседница добавила, что нужно внимательно отнестись к выбору последних, так как могут встретиться не самые безопасные или, наоборот, забирающие влагу из воздуха.
«Лучше всего приобретать домашний папоротник, комнатную липу, фикус, драцену. Своевременно поливайте растения, а также опрыскивайте утром и вечером», — подытожила эксперт.
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