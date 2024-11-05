Как создать «дофаминовый» интерьер

Когда мы занимаемся чем-то, что приносит нам радость или удовлетворение, например, любимым хобби, прогулками на природе или даже наслаждаемся приятными визуальными образами, наш мозг выделяет дофамин. Это рождает чувство счастья и мотивации, что, в свою очередь, способствует улучшению общего настроения и повышению продуктивности.

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Проводим параллель с осенью, своим физическим состоянием, желанием что-либо делать и приходим к выводу — надо ли нам оно вообще? Если ответ положительный, мы вас поздравляем, вас ждут удивительные перемены.

Как визуальные образы могут стимулировать выработку дофамина

Яркие цвета, гармоничные формы и приятные текстуры способны вызывать положительные эмоции. Исследования показывают, что элементы природы, насыщенные оттенки, а также символы и образы, имеющие индивидуальное значение для человека, способны активировать зоны мозга, связанные с выработкой дофамина.

Дофаминовый интерьер — штука очень индивидуальная, буквально с лазерным прицелом. Поэтому там, где хорошо и радостно лично вам, другому может быть некомфортно и странно. К этому нужно быть готовым.

Выбор цветов и текстур

Цвет имеет мощное влияние на наше восприятие. Существует целое направление психологии цвета, в том числе цветотерапия. Но мы углубляться в эти темы не будем, у нас другие задачи.

«Дофаминовый» интерьер в большинстве своем придерживается сдержанного нейтрального фона и ярких акцентных предметов (иногда акцентных стен или их фрагментов) в оттенках, имеющих психологическое воздействие на конкретного человека.

У вас наверняка есть сразу несколько таких цветов, и, скорее всего, они раньше казались неуместными для использования в интерьере. Слишком яркие, может, даже неоновые, кричащие и сложно сочетаемые. Вытаскивайте свою ассоциативную палитру на свет, находите в цветовом круге противоположные тона и восторгайтесь тому, как круто, оказывается, их можно сочетать. Не переусердствуйте, двух-трех акцентных цветов будет вполне достаточно.

Применить их можно в самых различных вариантах, но лучше в «дофаминовом». То есть тактильно, текстурно и сюжетно приятном.

Все обожают мягкую на ощупь текстуру, а вам подавай грубую фактуру дерева и холодный хромированный металл? Ну так откажитесь от бархата с вельветом и откройте для себя тенсель, сатин и атлас.

Подбор символов и образов

Можно начать с детских воспоминаний и постепенно идти к путешествиям, памятным встречам, незабываемым коротким опытам и ярким впечатлениям различного происхождения.

Заведите блокнот для образов, форм, мест и символов, которые в разное время производили на вас наиболее радостное и воодушевляющее впечатление, и подумайте, как их можно перенести в свое окружение.

Инструментов сейчас существует огромное количество — от ручной росписи стен и картин на заказ до блошиных рынков, авторской керамики и наборов для творчества.

К примеру, любимый фильм детства можно «поселить» в интерьер в виде афиши на стене. Найти можно как оригинал, так и копию. То же самое касается антикварных, винтажных и ретропредметов.

Любимое платье из детства, которое пылится на даче в шкафу, можно положить под стекло и повесить на стену. Тот самый победный кубок или медаль, грамота, вымпел, ленточка с золотым тиснением, — все, что казалось мелким, незначительным и глупым, но в глубине души вызывало гордость и удовлетворение, сейчас может снова стать источником сил, ресурса и радости.

Сезонные комплекты

Если вам удалось собрать обширную коллекцию дофаминовых инструментов и вы совершенно не способны выбрать что-то более или менее значимое, попробуйте разобрать предметы по принципу сезонности и меняйте их каждые три месяца. Так вы сохраните и их эмоциональный «заряд», и собственный интерес к интерьеру.

Если вы зарядились идеей и готовы прямо сейчас начать воплощать задуманное, вот вам несколько «дофаминовых магазинов», с которых можно начать.

Винтажный свет и декор с зефирно-русалочьим настроением. Немного барбикора и море вдохновения для перемен.

В магазине «Можно» собралась отличная компания локальных брендов. Своей смелостью и многоцветием они напомнят, что вам всё «льзя».

Милейшая керамика ручной работы, словно из мультика или ванильных снов.

Интерьерная керамика, которая может ненавязчиво напомнить вам пластилиновый дизайн игры The Neverhood.

Текстиль, согревающий не только тело. Если вы полюбили цвет и научились использовать еще какие-то оттенки, кроме бежевого, очень рекомендуем познакомиться с этим брендом поближе.