Ветеринар перечислил признаки ожирения у домашних животных

Ветеринарный врач Сергей Перевозчиков рассказал, что об ожирении у домашних собак и кошек свидетельствуют несколько признаков, в частности, если у животных не прощупываются рёбра и нет талии.

Согласно мировой статистике, избыточный вес имеют до 40% всех обследованных домашних животных, поделился он в разговоре с газетой «Известия».

Перевозчиков уточнил, что чаще всего к развитию ожирения приводят ошибки владельцев, которые перекармливают питомцев.

Ветврач посоветовал в случае ожирения исключить лакомства, сбалансировать питание животного и добиваться постепенного снижения веса. Отличным результатом, по его словам, считается убывание 1—3% в неделю от общей массы тела животного.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал о факторах, влияющих на продолжительность жизни собаки.