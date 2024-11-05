Желтые пятна от пота могут стать настоящей проблемой, особенно на белых вещах. Эти следы часто глубоко въедаются в ткань, и обычная стирка порой не помогает полностью избавиться от них.

С этой задачей можно справиться с помощью простого домашнего средства, используя обычные компоненты, которые наверняка найдутся на любой кухне.

Для приготовления эффективного средства вам потребуется всего три ингредиента: перекись водорода, средство для мытья посуды и пищевая сода.

Что делать, если стиральная машина плохо вымывает порошок

Смешайте все ингредиенты в равной пропорции до образования пасты. Нанесите средство на загрязненные участки ткани, аккуратно втирая средство в пятно. Оставьте на 15 минут, чтобы средство успело подействовать. После этого постирайте вещь в стиральной машине, как обычно.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @proxi.professional.