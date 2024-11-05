Как сделать, чтобы листья спатифиллума перестали засыхать

Листья спатифиллума перестанут засыхать: один пшик этой подкормки
Листья спатифиллума часто засыхают на кончиках, что портит общий вид растения. Проблему решит внекорневая подкормка — хватит одного пшика.
Разведите комплексное удобрение для декоративно-лиственных растений (половину дозы) в литре воды. Это позволит безопасно обработать листья и избежать ожога от солнца.
Опрыскивайте растение рано утро или вечером, чтобы листья не повреждались от прямых солнечных лучей. Раствор наносите на верхнюю и нижнюю стороны листка. Вносите подкормку раз в две недели.
Ранее сообщалось, что многие цветоводы выращивают у себя декабрист. Он зацветает зимой и радует яркими бутонами. В сентябре нужно подготовить цветок к зимнему цветению.