Как сделать, чтобы листья спатифиллума перестали засыхать

Листья спатифиллума часто засыхают на кончиках, что портит общий вид растения. Проблему решит внекорневая подкормка — хватит одного пшика.

Разведите комплексное удобрение для декоративно-лиственных растений (половину дозы) в литре воды. Это позволит безопасно обработать листья и избежать ожога от солнца.

Опрыскивайте растение рано утро или вечером, чтобы листья не повреждались от прямых солнечных лучей. Раствор наносите на верхнюю и нижнюю стороны листка. Вносите подкормку раз в две недели.

Ранее сообщалось, что многие цветоводы выращивают у себя декабрист. Он зацветает зимой и радует яркими бутонами. В сентябре нужно подготовить цветок к зимнему цветению.