Лучший лайфхак: зеркало в ванной перестанет потеть

Многие хозяйки сталкиваются с запотеванием стекол в ванной комнате во время приема ванны. Чтобы рассмотреть себя в зеркале, приходится либо запускать в помещение холодный воздух, либо протирать стекло.

Есть простой способ справиться с этой проблемой. Возьмите ложку желатина и разведите в воде. Полученным средством протрите зеркало с помощью мягкой ткани. Желатин имеет водооталкивающие свойства, поэтому после него зеркало не будет потеть.

Ранее сообщалось, что даже профессиональные клинеры могут поставить на ткани ожог от утюга. Однако они знают, как можно избавиться от этих следов.

Также NEWS.ru рассказывал: сколько бы вы ни намывали сантехнику в ванной, она загрязняется довольно быстро. На нее попадают брызги воды, мыло, зубная паста и другая химия. Опытные хозяйки знают, что эту проблему быстро решает вазелин. После него не придется мыть сантехнику каждый день.