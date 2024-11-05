Раскрыто, почему собаки едят траву

Задумывались ли вы, почему собаки едят грязь, слизней, траву и другие странные вещи? У специалистов есть несколько предположений по этому поводу.

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Доктор Эмили Блэквелл, преподаватель по поведению и благополучию домашних животных в Университете Бристоля, говорит, что небольшое исследование, посвящённое питанию собак, не дало окончательных ответов на вопрос, почему они едят разные странные вещи типа какашек. Причин может быть множество.

Прежде всего, считается, что поедание травы может быть признаком беспокойства и внутреннего конфликта у собак. Всё потому, что они таким образом подавляют желание выполнить другое действие.

Также для многих собак поедание травы — способ получить ласку от хозяина. Если человек реагирует на такое поведение, то пёс быстро понимает, что это хороший способ привлечь внимание.

© Ferra.ru

Если же собака ест траву, когда вас нет рядом, то это может быть способом получить больше клетчатки. Но это лишь теория.

Что касается поедания фекалий, то объяснить это поведение тоже непросто. Эксперты считают, что это может быть следствием любопытства животного в молодом возрасте. Также если вы сразу же отгоняете собаку от какашек, она может воспринять это как сигнал, что для вас они важны. Из-за этого питомец будет всегда пытаться добираться до фекалий раньше вас.