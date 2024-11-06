Как быстро и эффективно устранить запах в холодильнике

Нередки ситуации, когда в холодильнике может возникнуть неприятный запах. Такие случаи не зависят от степени новизны вашей техники. Разбираемся, как победить ненужные "ароматы".

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Эксперты

Алиса Журавлева - технический директор клининговой компании "Чисто Алиса";Лариса Шахмаева - руководитель клининговой компании "Ангел чистоты".

Почему в холодильнике может появиться неприятный запах

Испорченные продукты. Завалившееся яблоко или прокисший салат могут стать первопричиной неприятного запаха. Несмотря на низкую температуру, продукты не могут сохраняться в холодильнике дольше установленного срока хранения. В случае его превышения даже маленький кусок сыра или испорченное яйцо заставят вас избавиться и от других продуктов, которые успели впитать в себя неприятный запах.

Пролитые напитки или выпавшая пища. Капнувшие на уплотнитель холодильника молоко или суп могут привести к возникновению неприятного "благоухания".

Возникновение плесени. Из-за слишком высокой влажности внутри камеры или длительного хранения на продуктах может образовываться плесень. Она также может стать источником запаха.

Длительное отключение прибора от электросети. Обычно с такой проблемой сталкиваются дачники. На время своего отсутствия они отключают технику, экономя электричество. Но не всегда при этом насухо протирают полки внутри камеры. Это и может стать причиной появления запаха.

Топ-8 лучших средств от запаха в холодильнике

Лучшие средства от неприятного запаха в холодильнике:

Пищевая сода. Она не только нейтрализует запахи, но и поглощает влагу. Открытая коробка или небольшой контейнер с содой должна находиться в холодильнике. Заменяйте соду каждые три месяца для максимальной эффективности. Способ абсолютно безопасен. Уксус - отличный дезодорант. Смешайте равные части уксуса и воды в распылителе и протрите внутренние поверхности холодильника. После этого оставьте дверцу открытой на несколько часов, чтобы запах уксуса выветрился. С точки зрения безопасности данный метод весьма допустим. Лимон не только придает свежесть, но и обладает антимикробными свойствами. Порежьте лимон пополам и положите половинки на полки холодильника. Можно также использовать сок лимона для протирания стенок. Натуральный и безопасный способ. Кофейные зерна. Кофе имеет сильный аромат, который помогает скрыть неприятные запахи. Поставьте небольшую чашку с кофейными зернами на полку. Если кофе высохнет, замените его свежими зернами. Натуральный и безопасный метод борьбы с плохим запахом. Активированный уголь прекрасно адсорбирует запахи и влажность. Положите немного активированного угля в открытой упаковке или в специальный контейнер на полке. Меняйте уголь раз в месяц для лучшего результата. Минерально-солевые поглотители. Предупреждают появление запахов, относительно недорогие, необходимо их промывать дважды в неделю. Поглотители на основе активированного угля. Доступны по цене, возможно длительное использование. Дезодоранты-озонаторы. Наиболее эффективны. Но такие поглотители не стоит оставлять непосредственно рядом с пищей, так как некоторые производители могут использовать при производстве химические вещества.

Как убрать запах тухлого мяса или рыбы

Бывает так, что во время долгого отсутствия хозяев техника выходит из строя. И холодильники не являются исключением. Из-за такого ЧП портятся не только продукты, но и сам бытовой прибор, да и вся атмосфера дома. Ведь, наверное, самым неприятным, стойким и трудноудаляемым в этом случае является запах протухшего мяса или рыбы.

Чтобы справиться с этой проблемой, попробуйте следующее:

Освободите холодильник от всех продуктов и проверьте их на пригодность к употреблению. Откройте все дверцы, выньте полки и ящики. Проверьте на чистоту поддон для сбора конденсата. Отмойте весь холодильник, его труднодоступные места, в том числе и уплотнительные резинки. Для очистки холодильника подойдет обычное средство для мытья посуды.

На следующем этапе необходимо определиться со степенью поражения:

если запах настолько сильный, что, кажется, даже стены и потолок в квартире пахнут, поможет только озонирование помещения и холодильника. Такой способ устранения запахов является самым быстрым и надежным при сильном поражении. Для этого придется вызвать специалистов по клинингу со специальным оборудованием.

если же запах не такой сильный и проявляется только при открытии холодильника, то можно воспользоваться народными способами очистки.

Совет эксперта Ларисы Шахмаевой

"Помогут содовый раствор, раствор со столовым уксусом или спиртом (в том числе нашатырным). В данном случае после первичной мойки необходимо снова обработать технику одним из вышеперечисленных растворов и дать постоять около 30 минут, после чего раствор смыть чистой водой. Для закрепления эффекта рекомендуется разложить на полки холодильника вещества-сорбенты (цедра цитрусовых, активированный уголь, соду) и оставить холодильник проветриваться хотя бы на несколько часов".

Как предотвратить появление неприятного запаха

Чтобы не прикладывать максимум усилий для борьбы с неприятным запахом, проще предотвратить его появление. Для этого можно использовать и народные, и современные методы.

Проверка продуктов

Регулярно осматривайте содержимое холодильника. Убедитесь, что нет просроченных продуктов, особенно молочных и мясных изделий, которые могут выделять неприятные запахи, советует технический директор клининговой компании "Чисто Алиса" Алиса Журавлева.

Чистка

Для поддержания чистоты и свежести проводите полную чистку холодильника минимум раз в полгода, говорит Журавлева. Уберите все продукты, снимите полки и ящики, промойте их с мылом и теплой водой, затем высушите перед установкой обратно.

Сода

Добавьте в стакан воды одну-две лодки пищевой соды, перемешайте и этим раствором протирайте по несколько раз полки холодильника. Не забывайте смывать водой, так как от соды в камере могут оставаться разводы.

Кстати, соду можно использовать и как поглотитель запаха на случай, если в холодильнике что-то прольется или залежится и останется незамеченным. Для этого положите соду в небольшой мешочек и оставьте на полке в холодильнике. Периодически меняйте его содержимое.

Чай или кофе

Чай или кофе прекрасно впитывают неприятные запахи. Чтобы они не появлялись внутри холодильной камеры, можно периодически оставлять в небольших емкостях кофейные зерна или чайную заварку. Так вы предупредите возникновение неприятных ароматов.

Специальные средства

Помимо народных методов, есть целый набор специальных запахопоглотителей. Их можно купить и опять же положить на полки холодильника для профилактики.

И не забывайте время от времени протирать полки холодильника и проверять сроки годности хранящихся там продуктов. При обнаружении таких без жалости отправляйте их в мусорное ведро. Так вы не только предупредите появление ненужных запахов, но и сохраните здоровье.