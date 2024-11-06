В России ужесточили правила обращения с домашними животными

Отныне владельцам запрещено выпускать своих животных в подъезды и лифты без сопровождения, а также теперь им придется убирать за ними на улице.

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В Федеральный закон об ответственном обращении с животными были внесены изменения, ужесточающие правила обращения с питомцами. В частности, теперь их нельзя отпускать одних на выгул в подъезды и лифты, а также отныне хозяева обязаны убирать экскременты своих животных на улице, сообщает корреспондент портала PROkhab.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города Хабаровска.

Если раньше законом не запрещалось отпускать животных гулять на улицу без сопровождения хозяев, то сейчас этого делать больше нельзя. Выгул собак и других животных из семейства псовых, куньих и енотовых можно осуществлять только с сопровождением хозяина, на коротком поводке и в наморднике.

За нарушение новых требований законодательства предусмотрены штрафы и административные протоколы. Следить за соблюдением этих норм будут специалисты управления административно-технического контроля городской администрации, которые регулярно совершают специальные рейды по городу.