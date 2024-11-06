Как выращивают цитрусовые в Азербайджане

В Азербайджане поспели лимоны. Плоды выращивают в южных регионах страны. Местные цитрусовые отличаются тонким вкусом и повышенным содержанием витамина С. Подробнее – корреспондент телеканала «МИР 24» Нигяр Золина.

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Лимон среди фруктов – настоящая природная находка. Появился тысячи лет назад в Азии благодаря скрещиванию цитрона и горького апельсина. Цитрусовый плод объединил аромат одного и кислинку другого. Сегодня он ценится не только за вкус, но и за пользу – в лимоне много витамина C и эфирных масел. В этом саду на 25 гектарах растет турецкий сорт. Его семь лет назад посадили два друга. Один из них – агроном Али Горхмаз.

«Все произошло быстро и рискованно, но, как видите, сад процветает, а работать с другом – одно удовольствие. Я люблю ухаживать за растениями и выращивать фрукты. Здесь растения болеют меньше, но есть другая сложность – снег», – рассказал фермер Али Горхмаз.

Поэтому выбор пал на гибрид лимона и апельсина. Он менее кислый, более сочный, с тонкой кожурой и отлично приспособлен к местному климату.

«Этот сорт скороспелый, мы завершаем сбор до холодов. К концу ноября уже все соберем. Вот эти, зеленые, еще дозревают на солнце, а желтые уже готовы к сбору. С одного дерева можем собрать до 60 килограммов плодов», – уточнила сборщица фруктов Назанин Алиева.

В этом году урожай меньше, чем в прошлом, а все из-за нестабильной погоды.

«Лимоны цветут дважды в год: в апреле и в июне. Весной было очень холодно, мало солнца, поэтому первые цветы не дали плодов. В этом месяце планируем собрать более 35 тонн лимонов и расширить плантацию», – отметил фермер Али Горхмаз.

Собранные лимоны отправляют в сортировочный центр, где отбирают только целые и качественные плоды. Затем их пакуют в ящики и отправляют на местные рынки. На местных рынках один лимон стоит 20 гяпиков – это 11 рублей.