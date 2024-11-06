Кинолог рассказал о пользе иглоукалывания для здоровья собак

Акупунктура может помочь уменьшить боль и оказать седативный эффект при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у собак. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Акупунктура для собак используется как альтернативный метод лечения. Чаще всего иглоукалывание применяют для собак с проблемами опорно-двигательного аппарата, например, при артрите, артрозе, травмах конечностей, позвоночника и мягких тканей, а также при болезни межпозвонковых дисков. Кроме того, акупунктура помогает питомцам, страдающим различными мышечными заболеваниями, воспалениями периферических нервов, параличами лицевого, тройничного или седалищного нерва. Акупунктуру также применяют при проблемах с мочеиспусканием», – пояснил Голубев.

По его словам, сеанс иглоукалывания улучшает микроциркуляцию в органах и системах, нормализует функции мозга и работу сердца, оказывает обезболивающее и седативное действие.

«При травмах позвоночника сеансы акупунктуры в сочетании с основными методами лечения дают отличные результаты: вдвое сокращаются сроки восстановления животного», – отметил кинолог.

Он подчеркнул, что этот метод может применяться только квалифицированными специалистами в рамках комплексной реабилитационной программы. Собаководам следует всегда придерживаться рекомендаций ветеринарного врача и не заниматься самолечением.