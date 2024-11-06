Как ИКЕА «переосмыслила» гениальный дизайн Алвара Аалто

Четырехногий табурет Frosta шведского бренда знают «в лицо» все. Или почти все. Его трехногий «прародитель» Stool no. 60 уже 90 лет стоит в каждом втором финском доме, красуется в постоянной коллекции Музея современного искусства в Нью-Йорке, а в 2019 году получил премию Long Life Design Award как предмет дизайна вне времени.

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«Ну и что?» — спросите вы. Давайте вместе поразмышляем и, возможно, узнаем самих себя чуть лучше.

В 1933 году финский архитектор и дизайнер Алвар Аалто сделал для городской библиотеки в Выборге «тот самый» табурет. Техническое новаторство и простота форм сошлись в предмете, который прекрасно выдерживал ежедневную активную эксплуатацию, не терял «товарного вида» и выстраивал очень красивую спираль из ножек при штабелировании.

Алвар Аалто отлично ориентировался в вопросах деревообработки, плотницкого дела и особых качеств местной древесины. Кстати, его дедушка занимал пост главного преподавателя в Институте лесного хозяйства Эво.

Знания, опыт, талант и гены дали возможность Аалто разработать новаторскую технику сгибания массива березы. Суть ее заключалась в проведении вертикальных надрезов в верхней части деревянной основы, куда в дальнейшем вставлялись тонкие фанерные листы с клеем. После этого заготовка пропаривалась и изгибалась до необходимой формы. Хотя брусок можно было изгибать по резким кривым, он сохранял прочность, сопоставимую с основной частью выполненной из цельной древесины ножки.

В обычных табуретах ножки крепились к нижней части сиденья в раме, а у модели Stool no. 60 они прикреплялись напрямую к обратной стороне сиденья. Это значительно упрощало сборку и не требовало от мастера дополнительных навыков.

Со временем табурет был запущен в массовое производство и, кстати, до сих пор выпускается на фабрике Artek. Благодаря своей универсальности, устойчивости и лаконичной эстетике табурет снискал огромную популярность. Его передают по наследству, кастомизируют и справедливо считают предметом гордости финского дизайна.

В прошлом году Stool no. 60 «отпраздновал» свое 90-летие. В музее Artek 2nd Cycle в Хельсинки была проведена выставка в честь этого события.

А что же ИКЕА? Дизайнеры шведского бренда не на шутку вдохновились идеями Алвара Аалто, но решили чуть упростить и удешевить образец. Frosta выполнен из фанеры, а не из массива (что значительно снижает срок службы) и стоит в 25 раз дешевле.

И вот теперь делаем выводы, ищем комфортный для себя угол обзора и размышляем на тему копий и оригиналов.