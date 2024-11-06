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Ветврач назвал причины, почему кошки начинают ходить мимо лотка и гадить дома

Кошки могут начать игнорировать лоток из-за страха быть выброшенными на улицу. Об этом рассказал в интервью NEWS.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков. Его слова приводит телеканал «Саратов 24».

Ветврач назвал причины, почему кошки начинают ходить мимо лотка
© РИА Новости

По его словам, таким образом животное пытается пометить свою территорию, чтобы потом найти дорогу домой. Также такое поведение может быть связано с проблемами со здоровьем. В этом случае необходимо показать питомца ветеринару.

Кроме того, некоторые кошки могут ходить мимо лотка, чтобы привлечь внимание хозяина.

Ранее ИА «Уральский меридиан» сообщало, что в Свердловской области погиб пожарный, спасая кошку с опоры ЛЭП.