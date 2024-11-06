Ветврач назвал причины, почему кошки начинают ходить мимо лотка

Кошки могут начать игнорировать лоток из-за страха быть выброшенными на улицу. Об этом рассказал в интервью NEWS.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков. Его слова приводит телеканал «Саратов 24».

По его словам, таким образом животное пытается пометить свою территорию, чтобы потом найти дорогу домой. Также такое поведение может быть связано с проблемами со здоровьем. В этом случае необходимо показать питомца ветеринару.

Кроме того, некоторые кошки могут ходить мимо лотка, чтобы привлечь внимание хозяина.

Ранее ИА «Уральский меридиан» сообщало, что в Свердловской области погиб пожарный, спасая кошку с опоры ЛЭП.