Сезон кепок подошел к концу, и пришло время позаботиться о головных уборах перед их хранением до следующего года. Постирать кепку, сохранив ее форму и внешний вид, не такая простая задача. Многие стирают кепки в машинке, но это часто приводит к потере формы и повреждению ткани. Как же постирать кепку правильно?

Удивительно, но одним из лучших способов стирки кепки считается посудомоечная машина. Почему это работает? В отличие от стиральной машины, в посудомоечной вода распределяется мягче, и кепка не подвергается сильному механическому воздействию.

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После стирки важно правильно высушить кепку, чтобы она не потеряла форму. Самый простой и действенный метод – использовать надувной шарик. Надуваем шар до нужного размера, помещаем его внутрь кепки и оставляем конструкцию на кастрюле или любой другой устойчивой поверхности. Шарик помогает кепке сохранить округлость, позволяя материалу высохнуть естественным образом.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @nechetoff.