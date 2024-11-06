Какие вещи нельзя стирать слишком часто

Важно поддерживать чистоту вещей, но некоторые из них нельзя стирать слишком часто. Об этом забывают многие хозяйки, поэтому изделия портятся.

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Плавки и купальники. Хоть и считается, что их нужно стирать после каждой носки, однако иногда достаточно просто прополоскать изделия. Но если на них попала морская вода или хлорка, не откладывайте стирку.

Вещи из джинсовой ткани. Если стирать их слишком часто, они потеряют форму. Джинсовая ткань от частой стирки становится очень жесткой или слишком тонкой, а также теряет цвет.

Пижама. Стирайте ее не чаще двух раз в неделю. В противном случае она потеряет мягкость и яркий цвет.

Ранее сообщалось, что даже профессиональные клинеры могут поставить на ткани ожог от утюга. Однако они знают, как можно избавиться от этих следов.

Также NEWS.ru рассказывал: сколько бы вы ни намывали сантехнику в ванной, она загрязняется довольно быстро. На нее попадают брызги воды, мыло, зубная паста и другая химия. Опытные хозяйки знают, что эту проблему быстро решает вазелин. После него не придется мыть сантехнику каждый день.