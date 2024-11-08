Специалист объяснила, какие животные не подходят для офиса

Лучше не заводить в офисе грызунов и попугаев, поделилась с «Москвой 24» независимый HR-специалист Зулия Лоикова. По ее словам, не все животные умеют вести себя так, чтобы не мешать сотрудникам работать.

Кто-то заводит грызунов, но они не всем заходят. Их не особо погладишь, они часто загрязняют пространство вокруг клетки. Это не всегда удобно, и не в каждом случае это форма терапии от стресса, — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что при этом питомцы в офисе помогают работникам справиться со стрессом и напряжением, расслабиться и успокоиться. Так, в компаниях, связанных с IT, digital и рекламой, можно достаточно часто встретить кошек, собак, рыбок и других домашних животных.

Животные — это антистресс-терапия. Работодатели хотят, чтобы сотрудники не выгорали и чувствовали себя лучше, — объяснила Лоикова.

Большая часть питомцев активно реагируют, когда их гладят и чешут. Когда человек ласкает животное, у него выравнивается сердечный ритм, и он успокаивается, как будто отдавая отрицательную энергию. При этом наблюдение за любимцами также снижает уровень стресса, подытожила HR-специалист.

Ранее рыжий кот по имени Фрост стал новым сотрудником музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге. Питомец успешно прошел испытательный срок и получил должность музейного кота на полную рабочую неделю.