Бордер-колли: что нужно знать об этой породе собак

Бордер-колли — порода не для новичков, пишет британский таблоид The Sun. Эти собаки считаются умными и хорошо поддаются дрессировке, но им нужно уделять действительно много сил и времени. Выведенные, чтобы перегонять огромные стада по равнинам Шотландии, бордеры смотрят на мир как на место, которому требуется опека и контроль. «Лента.ру» рассказывает, что нужно знать об этой породе: внешнем виде, здоровье и характере бордер-колли, как за ними ухаживать и к чему готовиться тем, кто все же решит их завести.

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Главное о породе

Название породы: бордер-колли;

Годы появления породы: 1977;

Страна происхождения: Великобритания;

Вес: от 13 до 24 килограммов;

Высота в холке: для самцов от 48 до 55 сантиметров, для самок — от 45 до 53 сантиметров;

Продолжительность жизни: 12-15 лет;

Стоимость щенков: от 30 до 100 тысяч рублей;

Окрас шерсти: черный с белыми пятнами, рыже-белый;

Внешний вид: собака среднего размера, крепкая и сильная. Шерсть средней длины с густым подшерстком.

История породы бордер-колли

Бордер-колли — распространенная пастушья порода. Она входит в списки лучших помощников для присмотра за скотом и его перегона, а также считается одной из самых умных и обучаемых собак. В международных классификациях включена в группу пастушьих и скотогонных собак, в секцию овчарок.

Бордеров вывели в Нортумберленде на границе Англии и Шотландии и на протяжении веков использовали, чтобы пасти овец. О точной истории происхождения бордер-колли спорят до сих пор. Обычно их предков прослеживают до собак-скотоводов, которых римляне привезли с собой в Великобританию две тысячи лет назад. По другой версии, среди их предков — собаки шпицевого типа, популярные у викингов, которые вторглись в эту часть острова около 1200 лет назад.

При селекции пастухи отбирали собак, способных работать много дней на пересеченной местности. В результате у бордер-колли выработался уникальный стиль: она собирает и гонит скот широким размашистым разбегом. Одно из главных достоинств породы — умение работать вне поля зрения хозяина без команды. Селекция, основанная на этой способности, сделала бордер-колли главной овцеводческой собакой в мире.

До 1860-х годов бордер-колли разводили исключительно как служебных собак, но в конце века к породе начали проявлять интерес на выставках.

Считается, что поклонницей породы была королева Виктория, и поэтому бордер-колли стали популярны в Шотландии и Англии. Но уже тогда заводчики понимали, что для выставок и для работы в поле собакам нужны совершенно разные качества. Поэтому начали выводить линии рабочих и выставочных собак, что позволило сохранить пастуший стиль бордер-колли и передавать его из поколения в поколение.

Английский кеннел-клуб (также известен просто как «Кеннел-клуб» — крупнейшая организация собаководов в Великобритании, которая регистрирует породы собак и утверждает их характеристики) официально признал породу бордер-колли в 1976 году, а на следующий год ее зарегистрировала и Международная кинологическая федерация (МКФ). При этом заводчики долгие годы сопротивлялись официальному признанию породы кеннел-клубами, которое необходимо для участия собак в выставках. Заводчики боялись, что после этого придется разводить щенков, которые физически соответствуют породе, но не подходят для работы в поле.

Судя по всему, опасения подтвердились. Сейчас заводчики признают, что у многих из них нет времени, ресурсов и доступа к скоту, поэтому их программы не учитывают пастушьи способности бордеров. Из-за того, что участники кинологических соревнований предпочитают быстрых, проворных и небольших собак, допускают, что в будущем средний размер бордер-колли по всему миру станет меньше.

«В России собак этой породы чаще всего заводят спортсмены. Ведь им нет равных в аджилити, танцах с собаками, фрисби, флайболе, обидиенс и других дисциплинах кинологического спорта. Кроме того, бордер-колли используются в поисково-спасательной службе», — рассказала «Ленте.ру» зооинженер Анастасия Калинина.

Кинологические дисциплины

Аджилити — прохождение полосы препятствий на скорость;

Обидиенс — норматив по послушанию, признанный Международной кинологической федерацией (FCI) и считающийся самым сложным. Среди упражнений — команды собакам, движение рядом, поиск предмета по запаху;

Флайбол — соревнования, при которых команда из четырех собак должна по эстафете принести мяч. Чтобы его получить, каждая собака преодолевает четыре барьера и нажимает на рычаг.

Фрисби — собака ловит и приносит специальный диск, который бросает дрессировщик;

Танцы с собакой (кинологический фристайл) — выступление дрессировщика с собакой, в котором сочетаются упражнения на послушание, трюки и заученные движения под музыку.

Внешний вид

Обычно у бордер-колли шерсть средней длины. Чаще всего черно-белая, но может быть рыже-белой или трехцветной. Белый цвет никогда не доминирует.

В движении бордеры — одни из самых подвижных, уравновешенных и выносливых собак. Международная кинологическая федерация (FCI) и Американский кеннел-клуб (AKC) выделяют главные характеристики породы:

Рост: 48-55 сантиметров — для самцов, 45-53 сантиметра — для самок в холке.

Вес: 13-24 килограмма.

Окраска: встречаются почти все цвета и рисунки пятен, кроме тех, где преобладает белый цвет.

Глаза: миндалевидные и карие, но у особей с окраской мерль могут быть голубыми. Также у бордеров иногда наблюдается гетерохромия: один глаз карий, другой голубой.

Уши: среднего размера, широко поставлены. Могут быть стоячими или полустоячими.

Хвост: умеренно длинный, покрытый шерстью, кончик приподнят вверх. Хвост никогда не поднимается выше спины.

Холка — часть между шеей и спиной собаки и между лопатками, соответствующая первыми пяти позвонкам шейного отдела позвоночника. Это самая высокая часть туловища.

В этих же стандартах указаны две разновидности бордер-колли, среди которых нет предпочтительного:

С умеренно длинной шерстью — может варьироваться по длине, но всегда должна быть короче на морде, ушах, лапах и передней части ног.

Гладкошерстная — шерсть короткая по всему телу. У собаки может быть более длинная шерсть на передних лапах, хвосте и груди.

В обоих случаях шерсть собаки плотно прилегающая, густая, в два слоя: верхний более грубый по текстуре, прямой или слегка волнистый, а подшерсток мягкий, короткий и густой.

Типы бордер-колли

В 1981 году вышла книга «Ключевые собаки семейства бордер-колли» Шейлы Грю — подробный справочник с фотографиями и описанием породы. Это своеобразная библия породы, к которой заводчики много лет обращались как к окончательному описанию родословных и рабочих качеств собак. Шейла Грю выделила четыре узнаваемых типа бордер-колли, которые используются до сих пор:

Нортумбрийский — среднего размера. Грубая шерсть, минимум белых пятен, которые появляются преимущественно на шее, а также на лапах, морде и иногда на кончике хвоста.

Вистон Кэп — немного крупнее нортумбрийского типа, имеет больше белых пятен: цвет распространяется от передних лап и морды через грудь и к животу. Шерсть грубая, хвост с белой окантовкой. Этот тип — основа для многих современных выставочных линий «Кеннел-клуба».

Нэп — единственный гладкошерстный тип бордер-колли. Хотя их шерсть гладкая и короче, чем у других типов, у них есть мягкий подшерсток, защищающий от экстремальных погодных условий. Большинство современных бордер-колли в США принадлежат к этому типу.

Хердманс Томми — собаки среднего размера, очень крепкие. Грубая шерсть: черно-белая с темными отметинами. Этот тип известен своей волевым характером.

Продолжительность жизни

«У бордер-колли в целом крепкое здоровье, а продолжительность жизни составляет в среднем 13 лет», — рассказала «Ленте.ру» ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic Анастасия Варфоломеева.

12-15 лет средняя продолжительность жизни бордер-колли по оценке Американского кеннел-клуба.

Здоровье и болезни бордер-колли

По словам Анастасии Варфоломеевой, у породы есть некоторые особенности, которые влияют на срок жизни. Они связаны с наследственностью и физическими нагрузками.

«Во-первых, среди питомцев этой породы часто встречается генетическая мутация MDR1, которая делает собак чувствительными к некоторым лекарственным препаратам, в том числе противопаразитарным. Сегодня лаборатории предлагают специальный тест, благодаря которому можно проверить наличие этой мутации и впоследствии подбирать безопасные препараты и дозировку», — отметила она.

С щенком от трех месяцев стоит посетить ветеринарного врача-ортопеда и провериться на дисплазию тазобедренных суставов — еще одно наследственное заболевание породы. Это аномалия в развитии сустава, которую можно заметить и исправить хирургически с минимальным вмешательством именно на этапе формирования скелета.

У бордеров часто возникают ортопедические проблемы и травмы из-за активных физических нагрузок. Поэтому стоит проходить профилактические обследования у врача-ортопеда.

«Стоит упомянуть и такую проблему, как коллапс бордер-колли. Так называется неврологическое расстройство, которое, как правило, возникает во время или после больших физических нагрузок. Симптомы похожи на тепловой удар: собака теряет ориентацию в пространстве и равновесие, может бесцельно блуждать. Если у собаки случится подобный эпизод, необходимо обратиться к врачу-неврологу: он сможет дифференцировать патологию. Если это действительно будет коллапс бордер-колли, врач даст рекомендации, как защитить собаку от подобных приступов в будущем», — добавила Анастасия Варфоломеева.

Также у бордеров распространены: аномалия глаз колли, эпилепсия, остеохондроз, есть риск раннего развития глухоты.

Характер

Одна из ключевых характеристик породы — высокий интеллект, отметила в разговоре с «Лентой.ру» ветеринарный врач и эксперт бренда Triol Виктория Романовская. Порода занимает первое место в рейтинге собак по шкале интеллекта, разработанной профессором психологии Стенли Кореном по результатам научного исследования.

«Эти питомцы легко распознают и запоминают команды, жесты, интонации и даже слова. Однако их обучаемость имеет и обратную сторону. Они способны манипулировать владельцем и использовать сообразительность в свою пользу», — добавила собеседница.

Бордеры бдительны, трудолюбивы, сообразительны и очень энергичны.

Они не должны проявлять агрессию — это качество признано изъяном, при котором собака перестает считаться породистой.

При этом бордера нельзя назвать ласковой и «диванной» собакой, которая проводит большую часть времени в спокойном состоянии. Им нужна не опека, а работа, активность и постоянное движение. Если бордер заскучает, то начнет лаять, рыть землю или гоняться за машинами. Поэтому хозяину придется нагружать пса, чтобы поддерживать его умственную и физическую выносливость.

«Из-за своей пастушьей природы бордер-колли склонны опекать, поэтому они хорошо ладят с детьми и другими питомцами. Но помните, что высокая активность и энергичность этой породы может быть некомфортна для маленьких детей и пожилых людей. Также стоит учитывать, что эти собаки не предназначены для защитной функции и охраны дома», — Анастасия Варфоломеева, ветеринар.

Другая сторона пастушеской природы бордеров — непреодолимое желание собрать стадо. Таким стадом могут стать дети, кошки, белки или все, что движется на улице, включая автомобили. Этот инстинкт — прикусывать и подталкивать — нужно регулировать дрессировкой и с помощью занятий на площадке.

Как кормить

Рекомендованное количество еды в сутки для взрослой собаки — полторы-две чашки сухого корма в день, разделенные на два приема, лучше утром и вечером. Точное количество пищи зависит от конкретного питомца: размера, возраста, телосложения, обмена веществ и уровня активности. Щенков до шести месяцев советуют кормить 3-4 раза в день, а потом постепенно переводить на двухразовое питание.

В среднем взрослому бордеру требуется от 800 до 1500 килокалорий в день. Причем лакомства, которые используются при дрессировке, должны составлять не более 10 процентов от общего количества калорий.

Сколько килокалорий в день нужно бордер-колли в зависимости от возраста:

Щенок весом до 9 килограммов — около 735 ккал;

Взрослые неактивные собаки — около 700 ккал;

Взрослые активные собаки — от 900 до 1000 ккал;

Собаки-пастухи или собаки, которые регулярно тренируются, — около 1400 ккал.

В свободном доступе у питомца обязательно должна быть свежая и чистая вода.

Какой корм для собаки выбрать?

Влажный корм продается в банках или пакетиках. Собаки любят его за более разнообразные вкусы. Кроме того, во влажном корме высокое содержание воды, что помогает насыщению. Но влажный корм после вскрытия упаковки хранится недолго, к тому же порции стоят довольно дорого.

Сухой корм — более удобный выбор для многих владельцев собак. Он хорошо хранится, поэтому его можно покупать оптом. За счет того, что корм собакам приходится грызть, он помогает убирать зубной камень. Хотя многие качественные корма предлагают сбалансированное питание, следует внимательно изучать состав и подбирать марку, которая подходит конкретной породе.

Натуральные продукты. При такой диете собак кормят натуральным мясом, костями и иногда овощами, имитируя более естественный рацион. Многие считают, что натуральные продукты полезнее для собак. Но такая диета требует тщательного планирования, чтобы обеспечить животное всеми питательные веществами. Кроме того, много времени уходит на готовку.

Сухие корма рекомендуют с 25-31 процентом белка и 18-20 процентами жира. Для неактивных и пожилых питомцев — 22-25 процентов белка, при избыточном весе — 5-8 процентов жира.

Стоит выбирать корма с белками, которые легко усваиваются, — то есть корма с индейкой, ягненком, лососем. Лучше отказаться от кормов на основе мясных субпродуктов, а также от кормов с кукурузой, пшеницей и соевыми продуктами.

В составе должны быть хондроитин и глюкозамин, желательны источники жирных кислот Омега-6 и Омега-3.

При натуральном кормлении до 80 процентов питания должно приходиться на белок. Его источники — индейка, курица, баранина, говядина, утка. Из субпродуктов допустимы сердце, почки, хрящи, печень.

При такой диете углеводы должны составлять 10-15 процентов рациона. Собака может получить их из моркови, кабачка, тыквы, брокколи, стручковой фасоли и зеленых яблок. Их нужно измельчить — мелко порезать или натереть и давать сырыми.

Как выгуливать

«Гулять и заниматься с собакой нужно минимум пару часов в день. Без "дела" у питомцев появляется беспокойство, расстройства психики, деструктивное поведение и другие проблемы. Поэтому порода подойдет скорее опытным собаководам или тем, что готов уделять много времени обучению командам, дрессировке, играм, тренировкам и общему развитию питомца», — отметила Анастасия Варфоломеева.

Ветеринар Виктория Романовская добавила, что бордеры гиперактивны и обычной прогулки для них недостаточно.

Собаки нуждаются в сложных тренировках, постоянных пробежках и активных играх.

«Как представители пастушьей породы, бордер-колли инстинктивно реагируют на движущиеся объекты, проявляя нежелательное поведение. Они могут лаять на людей, а иногда даже щипать их за ноги. Несмотря на это, при правильном воспитании питомцы проявляют дружелюбие и полное отсутствие агрессии», — заключила она.

Во время прогулки стоит разучивать и выполнять команды, играть с мячом и фрисби, заниматься на собачьей площадке.

Как дрессировать

Воспитание и дрессировка бордер-колли помогут социализировать животное, будут развивать его интеллектуально. Виктория Романовская советует начинать дрессировку бордер-колли как можно раньше.

В отличие от других пород, пастушьих собак не требуется постоянно поощрять лакомствами. Но нужно помнить, что при однообразных занятиях они теряют интерес, хуже концентрируются и могут переключаться на другие стимулы.

Важно, чтобы процесс обучения был постоянным и со временем становился все сложнее.

«Эти собаки демонстрируют высокую активность уже с 3-6 месяцев. Чтобы тренировки были эффективными, важно включать игровые элементы. К примеру, предложите своему питомцу бег с препятствиями или метание фрисби. Ключевым моментом дрессировки является последовательность. Каждый трюк осваивается поочередно. Только после полного усвоения одного переходите к следующему. Избегайте длительных сессий, давая собаке время на отдых. Для щенков занятия не должны длиться дольше 20 минут, а для взрослых собак — не более полутора часов», — отметила ветеринар.

Как ухаживать

Расчесывать минимум раз в неделю. Шерсть бордер-колли не требовательна, но нуждается в регулярном уходе, чтобы предотвратить образование подшерстка. Во время линьки лучше делать это чаще.

Мыть и купать по мере загрязнения — примерно раз в 4 месяца месяца, а также когда они сильно испачкались или чувствуется неприятный запах.

Чистить зубы 2-3 раза в неделю, чтобы удалить зубной камень и бактерии. Ежедневная чистка поможет предотвратить заболевания десен и неприятный запах из пасти.

Подстригать когти раз в месяц.

Протирать уши раз в неделю ватным диском, смоченным в специальном средстве для чистки ушей. Нужно убирать из них грязь, а также обращать внимание на покраснения и неприятный запах — это поможет вовремя заметить инфекцию.

Во время ухода за собакой нужно проверять открытые участки кожи, нос, пасть, лапы, глаза и уши на признаки инфекции — покраснения, воспаления, сыпь или небольшие язвы.

Можно ли содержать в квартире

По словам Виктории Романовской, комфортнее всего бордеры чувствуют себя за городом, в домах с частной территорией и на фермах, где много свободного пространства для движения. Там можно устроить для собаки большой вольер или будку с навесом от дождя и снега.

«В городской квартире бордеров тоже можно содержать. Но только при условии, что хозяин готов обеспечить собаке высокую степень активности как физической, так и умственной. Для поддержания здоровья питомца придется минимум два часа в день бегать и играть на свежем воздухе», — отметила ветеринар.

Разнообразить домашний досуг помогут интерактивные игрушки, которые задействуют разные органы чувств, охотничьи навыки и мышление.

С такими игрушками питомцу будет проще побороть скуку и пережить стресс. А правильная социализация поможет адаптироваться к городской среде с ее шумом, движением и множеством новых стимулов.

Как выбрать щенка бордер-колли

«Эта порода делится на выставочных, рабочих пастушьих и спортивных собак. При выборе необходимо учитывать успехи родителей и более отдаленных предков. Выбирать следует активного любознательного щенка в хорошей кондиции: здорового, с блестящей шерстью. Желательно вакцинированного по возрасту», — посоветовала зооинженер Анастасия Калинина.

Виктория Романовская добавила, что нужно учитывать репутацию заводчика. Стоит узнать родословную и результаты тестов на генетические заболевания — дисплазию тазобедренных суставов, врожденную глухоту или прогрессивную атрофию сетчатки.

«Убедитесь, что щенок выращивается в хороших условиях, социализируется с людьми и другими собаками. Он должен быть здоровым, с чистыми глазами и ушами, активным и игривым. Его поведение должно быть уравновешенным — не слишком агрессивным, не пугливым. Также рекомендуется обратить внимание на родителей щенка, чтобы понять, какие качества унаследует ваша будущая собака. Если вас интересует участие в выставках, проверьте, соответствуют ли родители стандартам породы», — заключила ветеринар.

Сколько стоит щенок

Анастасия Калинина оценила среднюю стоимость щенков в сумму от 30 до 100 тысяч рублей.

Животных из питомника с документами от Российской кинологической федерации оценивают в 50-60 тысяч рублей. Дороже могут обойтись бордер-колли шоколадного окраса. Собаки чистой породы, но с дефектами стоят примерно 25-35 тысяч рублей.

Как правило, цена бордер-колли зависит от категории — они общие для всех пород: