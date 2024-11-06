Зачем кошки сбрасывают вещи со столов и тумбочек

Многие хозяева кошек замечали, что их питомец любит сбрасывать вещи со столов, полочек и тумбочек. При этом действия питомца больше похожи на хулиганство, но дело совсем не в этом.

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На самом деле так кошки проявляют инстинкт хищника. Так они тренируются, улучшая охотничьи навыки. Дело в том, что котам не на кого охотиться в квартире, поэтому они таким образом выбирают объекты для атаки.

Нет смысла наказывать за это котика или ругать его. Хозяину придется лишь смириться с таким поведением.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что многие владельцы котов сталкивались с ночными безумствами питомца, когда ложились спать. Конечно, некоторых раздражает такое поведение пушистого, но за ним кроются глубокие психологические и биологические причины. В первую очередь это объясняется природными инстинктами охотника. Также ночью у них выплескивается энергия, накопленная за день.