Какая российская порода кошек стала самой популярной за рубежом

В российских питомниках приобрести котенка необычной породы русская голубая можно за 50-70 тысяч рублей, сообщила НСН Наталия Виноградова.

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Инопланетные внешние данные и дружелюбие сделали кошек породы русская голубая популярными в Европе, США, Японии и Китае, а в России приобрести такого котенка сегодня можно за 50-70 тысяч рублей, рассказала в интервью НСН заводчик одного из старейших в Москве питомников русских голубых кошек Perfectat Наталия Виноградова.

Одним из самых красивых котов в мире на выставке FIFe World Show в Норвегии признали представителя породы русская голубая по кличке Баккарди из Польши. В выставке приняли участие 1,5 тысячи котов. Виноградова допустила, что жюри конкурса не оставили равнодушными уникальные внешние особенности породы.

«Это короткошерстная порода среднего телосложения. Кошки легкие и изящные, при этом крепкие, мускулистые. Уникальная особенность – окрас. Каждый волосок прозрачный, кошка как будто вся осыпана инеем. Яркие зеленые глаза на светлой серебристой мордочке делают животных похожими на инопланетян, еще таких кошек сравнивают с русалками. Также уникально строение головы. Самое сложное в разведении – получить качество шерсти, окрас и правильное строение головы, чтобы все сочеталось в одном котенке. В последние годы качество русских голубых по миру возросло, на мировых шоу побеждают самые яркие представители породы. В питомниках России цена колеблется от 50 до 70 тысяч рублей за котенка», — заявила она.

По словам собеседницы, русская голубая популярна во многих странах мира, особенную любовь к ней испытывают европейцы.

«Темперамент, человеколюбие, абсолютное отсутствие агрессии делают русскую голубую кошку любимицей во всем мире. Порода очень популярна в Японии, Корее, Китае, США, а максимальное количество питомников сконцентрировано в Европе», — сказала она.

Как добавила Виноградова, хотя название породы отсылает к России, на самом деле впервые ее вывели в Великобритании.

«По легенде, англичанка, которая основала породу, использовала в начале ее зарождения кошек голубого окраса, которых она получила от моряков из Архангельска. Изначально это была просто голубая кошка, потом сложилось две породы – британская короткошерстная и русская голубая. Хотя порода выведена в Англии, какое-то отношение Россия к ней имеет», — подытожила она.

Ранее ученые из Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне сообщили, что кошки в среднем живут 11,7 лет. Однако ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал «Радиоточке НСН», что в России кошки в среднем живут 15 лет, что значительно превышает данные британских ученых. По его словам, секрет долгой жизни домашнего животного заключается в отсутствии стрессов.