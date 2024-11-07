Эксперт объяснил рост интереса к услугам дизайнеров интерьера среди россиян

Жители Центрального Федерального округа (ЦФО) обращаются к дизайнерам интерьера чаще, чем представители других регионов. Это подтверждают результаты опроса, проведенного интерьерной компанией Mr.Doors среди своих постоянных клиентов, результаты которого есть в распоряжении «Вечерней Москвы».

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В исследовании участвовали более 850 человек со всех уголков страны. Респондентам был задан вопрос о том, обращаются ли они к профессиональным дизайнерам при ремонте и обустройстве своих домов.

На этот вопрос положительно ответили 43 процента жителей ЦФО, 28 процентов — из Северо-Западного Федерального округа (СЗФО) и 17 процентов — из Приволжского Федерального округа.

Также наблюдается рост интереса к услугам профессиональных дизайнеров в Южном Федеральном округе (ЮФО). Если в прошлом году доля респондентов, ответивших утвердительно, составляла 6–8 процентов, то в этом году она возросла до 11 процентов.

«Возрастающий интерес к привлечению профессиональных дизайнеров, архитекторов мы связываем, в первую очередь с общим трендом на инвестиции россиян в интерьеры, меблировку. И речь идет не только о жилье для личного использования, но и квартирах для сдачи в долгосрочную аренду. Кроме того, не стоит упускать из виду рост "насмотренности", которая позволяет россиянам воплощать самые необычные решения и воплощать их в собственных интерьерах», — рассказала Елена Александрова, руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьерной компании Mr.Doors.

Мила Романова, бренд-директор компании VEROL, поделилась результатами исследования, проведенного совместно с сообществами «Выручай комната» и «Подростки города 36», о предпочтениях подростков в оформлении своих комнат.