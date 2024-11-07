Эксперты поделились советами по уходу за бытовой техникой

Что можно сделать самостоятельно для продления срока её службы.

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Бытовая техника – наш верный помощник в повседневной жизни. Но даже самые надёжные приборы требуют ухода, чтобы прослужить долго и без сбоев. Эксперты Авито Услуг подготовили простые рекомендации, которые помогут самостоятельно поддерживать технику в хорошем состоянии.

Соблюдайте чистоту

Пыль и грязь накапливаются в любом приборе. Особенно уязвимы кондиционеры и холодильники, которым необходима хорошая вентиляция. Необходимо протирать вентиляционные отверстия и фильтры хотя бы раз в несколько месяцев – это снизит риск перегрева и поломок.

Проверяйте провода

Любая техника имеет предел нагрузки. Не забивайте стиральную машину до отказа и не пытайтесь вместить в нее все сразу. Перегрузка увеличивает износ и сокращает срок службы. Лучше разделить процесс на несколько этапов – прибор скажет вам "спасибо".

Купите стабилизатор напряжения

Скачки напряжения могут мгновенно повредить технику. Подключение через стабилизатор спасёт оборудование, особенно если электросеть нестабильна или происходят частые перебои.

Храните технику правильно

Техника, которой вы пользуетесь редко, например, кухонный комбайн или вафельница, должна храниться в сухом и прохладном месте. Влага и резкие перепады температуры негативно влияют на работу устройств, отмечают специалисты Авито Услуг.

Следите за расходниками

Фильтры, прокладки, щетки и прочие мелочи со временем изнашиваются. Если вовремя их не менять, страдает весь прибор. Например, старый фильтр в пылесосе может повредить двигатель. Не дожидайтесь поломки – меняйте расходники по мере необходимости. Чтобы не задумываться о замене в последний момент, можно при покупке техники сразу докупить необходимые сменные элементы со скидкой – многие магазины предлагают такие комплекты. Это не только сэкономит деньги, но и обеспечит технику необходимым уходом вовремя.

Правильная установка — залог исправной работы

Важно грамотно устанавливать технику. Стиральная машина, стоящая не по уровню, может быстро выйти из строя. Если прибор вибрирует или работает с перебоями, проверьте его установку или вызовите специалиста для корректировки.

Вовремя вызвать мастера

Регулярный уход может значительно продлить срок службы вашей техники, но иногда самостоятельных усилий недостаточно. Если прибор начал издавать странные звуки, перегреваться или работать с перебоями, не откладывайте обращение к профессионалу. Мастер не только устранит поломку, но и даст рекомендации, как избежать подобных проблем в будущем.