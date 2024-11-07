Дизайнеры объяснили, как обустроить интерьер современной квартиры-студии

Квартиры-студии становятся популярным выбором для людей, ценящих открытое пространство и гибкость планировки. Особенность таких помещений — отсутствие перегородок, что позволяет владельцам самим адаптировать пространство под свои потребности, считает Ирина Сачек, ведущий дизайнер сервиса Rerooms. Как правило, студии выбирают одиночки или молодые пары, которые пока не готовы инвестировать в более крупные квартиры.

Важнейшей частью планирования студии является грамотное зонирование, отмечает дизайнер Елена Максимова. Нужно заранее решить, какие функциональные зоны будут необходимы, и в каком стиле они будут оформлены. Например, если хозяин не готовит часто, можно минимизировать кухонную зону, а если не нуждается в рабочем месте — отказаться от письменного стола. Освободившее пространство можно использовать для создания дополнительных удобств, таких как спорткомплекс или более просторное место для сна.

Часто ошибками при оформлении студийного интерьера становятся неправильное зонирование и неудобная расстановка мебели, предупреждает Ксения Кузнецова, дизайнер и директор по продукту компании Mr.Doors. Это не только затрудняет движение по помещению, но и нарушает эргономику, а также ограничивает естественное освещение. Чтобы избежать таких ошибок, важно продумывать расположение мебели с учетом удобства перемещения и доступа к необходимым предметам.

Одним из решений для эффективного использования пространства являются встроенные в мебель системы электропроводки и розетки, которые избавляют от нужды в удлинителях и торчащих проводах. К тому же, многие производители уже интегрируют такие технические новшества в свою продукцию.

Для успешного разделения пространства студии можно использовать металлические перегородки, которые не обязательно должны достигать потолка, или вертикальное зонирование, которое поможет рационально использовать пространство и добавит эстетической привлекательности интерьеру. Важно при этом учитывать освещенность и вентиляцию, чтобы разделенные зоны оставались комфортными.

Одним из популярных решений для студий является зонирование с помощью барной стойки, что позволяет функционально разделить кухонную и гостевую зоны. Также в небольших квартирах лучше использовать мебель, которая гармонирует с отделкой и подходит по размерам, чтобы не терять ценные метры пространства.

Современные тенденции в дизайне квартир-студий акцентируют внимание на использовании натуральных материалов и природных оттенков, таких как цвет воды, песка или молодой травы, а также на легкости в оформлении и минимализме. Квартиры-студии также выигрывают от использования трансформируемой мебели, которая позволяет изменять конфигурацию пространства в зависимости от потребностей владельцев.

При оформлении таких интерьеров важно избегать множества открытых полок и использовать единообразную отделку, чтобы не дробить пространство и сохранить ощущение простора, отмечает Ксения Кузнецова «Российской газете».

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