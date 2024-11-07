Названы опасные последствия распространения плесени в доме

Большая часть разновидностей плесени совершенно безобидна для человека, но в быту встречаются и те виды, которые легко образуются в жилых помещениях и способны нанести вред здоровью. Об опасности появления плесени в доме рассказала иммунолог Ирина Манина, передает Пятый канал.

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«Они [грибки плесени] в первую очередь вызывают у детей бронхо-легочные заболевания. Те же самые бронхиты, может даже и астму. На фоне этого, как правило, развиваются аллергии», — заметила эксперт.

По ее словам, чаще всего все начинается с признаков, похожих на развитие гриппа или простуды. Среди них специалист назвала насморк, головную боль и общую слабость. Манина подчеркнула, что в редких случаях споры плесени способны осесть в легких и спровоцировать аспергиллез — поражение нижних дыхательных путей грибком. Часто опасную болезнь удается заметить уже в запущенном состоянии, когда человек выплевывает кровь и страдает от сильной боли в груди.

Иммунолог заметила, что для собственной безопасности необходимо избавляться от плесени при первых же признаках ее появления. Она призвала сразу же обращаться к дезинфекторам. Они уничтожают не только микроорганизмы, находящиеся в воздухе, но и агрессивный грибок, проникающий в стены помещения.

Ранее россиянам назвали способ навсегда избавиться от плесени в квартире. Экоэксперт Иван Калинин заявил, что для начала следует найти причину возникновения грибка в помещении.