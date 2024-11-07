Почему дизайнеры не советуют делать зону готовки у окна

Не все идеи дизайна, которые попадаются в интернете, хороши. Так, например, случилось и с зоной готовки у окна. Дизайнер Юлия Тычино объяснила, что не так.

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По словам эксперта, раковина, которая расположена около окна, оказывается источником постоянных брызг, оседающих на стекле. Из-за этого вам все время придется мыть окна.

Кроме того, вам необходимо будет подгонять высоту кухонного гарнитура под подоконник. Также в нижней базе придется предусмотреть вентиляцию для радиатора, передают «Белновости».

Ранее Тычино объяснила, почему важно делать потолок и стены в один цвет. Особенно актуально для маленьких квартир.

Также NEWS.ru рассказывал, что многие, кто затеял ремонт в квартире, задумываются о трендах в ее оформлении. Некоторые тенденции проходят быстро, а некоторые остаются надолго, рассказала эксперт по вопросам дизайна интерьера Юлия Тычино.