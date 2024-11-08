Грязнее унитаза: гаджеты, на которых больше всего бактерий

В современном мире гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни, и мы не задумываемся о том, сколько бактерий на них скапливается. Некоторые из них даже грязнее, чем унитаз. В этой "Рамблер" расскажет, какие устройства являются главными "бактериальными магнитами".

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Гаджеты с наибольшим количеством бактерий

1. Смартфоны

Смартфоны являются одними из самых используемых устройств, и мы часто держим их в руках, прижимая к лицу и кладя на кухонные поверхности. К тому же, их используют в общественных местах, таких как туалеты, рестораны и транспорт.

Поэтому именно от рук и распространяются микробы. Кроме того, на экране могут оседать микробы из воздуха при дыхании. На смартфонах можно найти бактерии, такие как Escherichia coli (E. coli), Staphylococcus aureus и даже вирусы, включая грипп и коронавирус.

2. Клавиатуры

Клавиатуры подвергаются постоянному контакту с руками, крошками, пылью и другими засорениями, которые могут накапливаться в щелях. Загрязнение клавиатур вызвано переносом бактерий с рук, а также частичками пищи, которые попадают между клавишами.

Люди также часто не моют руки перед ее использованием после посещения туалета или улицы. Поэтому там нередко обнаруживаются Staphylococcus и Pseudomonas aeruginosa, которые могут вызывать инфекционные заболевания.

3. Мыши

К компьютерным мышам зачастую относятся с пренебрежением — пользователи едят в то время, когда работают, что приводит к накоплению крошек и грязи. Грязь образуется из-за того, что мы редко очищаем мышь, а также переносим бактерии на руки от различных поверхностей. На мышах можно найти те же бактерии, что и на клавиатурах, включая E. coli и Staphylococcus.

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4. Игровые контроллеры

Из-а того, что игровые контроллеры, как правило, используются несколькими людьми, они могут быть подвержены загрязнению из-за пота и пищи. Также сказывается отсутствие регулярной дезинфекции. На контроллерах обитают Staphylococcus, Streptococcus и Salmonella, которые могут передаваться между игроками.

5. Наушники и гарнитуры

Наушники попадают в контакт с ушами, а также руками, и часто хранятся в карманах или сумках, что может привести к накоплению пота, грязи и даже жира. Частое использование и редкая очистка усугубляют ситуацию. На наушниках присутствуют Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium и даже грибки, что может вызвать ушные инфекции.

Как бороться с загрязнением

Регулярная дезинфекция

Рекомендуется регулярно протирать устройства спиртовыми салфетками или специальными дезинфицирующими средствами. Особенно это касается тех мест, где можно собирать больше всего бактерий, таких как экраны и клавиатуры.

Мытье рук

Регулярное мытье рук с мылом — один из самых простых способов предотвратить распространение бактерий. Это особенно важно перед использованием гаджетов в общественных местах.

Хранение устройств

Старайтесь хранить устройства в чистом, защищенном месте. Не оставляете их на кухонных столах и в туалете.

О том, насколько грязными могут быть наши любимые гаджеты, можно говорить долго. Но понимание основных моментов может помочь начать осознанно подходить к личной гигиене и чистоте устройств, что в итоге убережет от возможных инфекций.

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