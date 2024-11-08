Как идеально вымыть зеркало

Идеально помыть зеркало и не оставить разводов поможет раствор с зеленым чаем. Рецепт средства дали эксперты портала «БелНовости».

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Для приготовления раствора необходимо заварить чашку чая и добавить в нее чайную ложку соли. В получившейся жидкости смочить капроновые колготки. Влажной тканью протереть зеркальную поверхность, а после убрать остатки средства мягкой сухой тряпкой.

Ранее домохозяйкам посоветовали использовать соль, чтобы ускорить сушку обуви. После удаления влаги с внутренней поверхности ботинок в них рекомендуется поместить несколько кусков ткани или комков из газетной бумаги. Затем их следует извлечь и положить в обувь носки с разогретой солью.