Как защитить цветы от сквозняка

В холодное время года корни цветков, стоящих на подоконнике, начинают замерзать. Ученый-агроном Анастасия Коврижных рассказала, какое гениальное решение защитит растения.

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Наверняка после ремонта у вас мог остаться кусок фольгированного утеплителя. Этот материал с ячеистой структурой и оболочкой имеет низкую теплопроводность.

Согните полоску утеплителя так, чтобы она встроилась между оконной рамой и подоконником. Концы зафиксируйте двусторонним скотчем, передают «Белновости».

Ранее сообщалось, что после начала холодов на окнах образуется конденсат. Обычно это происходит из-за разницы температур на улице и в помещении. Это может привести к плесени, однако есть способ избавиться от проблемы быстро и легко.

Также NEWS.ru рассказывал, что с первым снегом начинается отопительный сезон, во время которого у человека появляется апатия, депрессивное состояние и недомогания, среди которых кашель, усиление аллергии, сухость слизистых оболочек и другие. Во всем виноват пересушенный воздух.