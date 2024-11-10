Кинолог рассказал, как защитить собак от действий догхантера

Владельцам собак важно научить их не поднимать различные предметы с земли, а также внимательно следить за ними на прогулке, чтобы не попасться на уловки догхантеров. Об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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По его словам, такая привычка может привести к отравлению или более трагическим последствиям. Прежде всего эксперт советует приучить собаку к тому, что она может есть только из своей миски, и не позволять окружающим нарушать это правило.

«Очень важно обучить собаку основным командам, которые помогут контролировать ее поведение. Питомец должен знать и хорошо отрабатывать команды "Фу!" или "Нельзя!", "Отдай!" или "Дай!", — говорится в сообщении.

Во время прогулки Голубев призывает предотвращать любые попытки подобрать что-то с земли. Для этого можно проговаривать команды «Фу!» или «Нельзя!» и одергивать поводок.

До этого Владимир Голубев говорил, что прогулки с собакой в темное время суток более рискованны, поскольку питомца можно попросту потерять из виду. Чтобы обезопасить собаку в вечернее время, специалист посоветовал приобрести маячок или специальный светящийся ошейник. Также важно снабдить питомца светоотражающими элементами, чтобы водитель мог вовремя среагировать, в случае если животное окажется на дороге.