Эксперт рассказал, не надоедает ли кошкам есть одно и то же

Многие владельцы котиков задумываются, не устаёт ли их питомец от одинаковой еды каждый день. Вот что об этом важно знать.

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На самом деле однообразная пища для кошек не так скучна, как для нас. Эти животные имеют примерно вкусовых рецепторов и меньше ценят разные вкусы. Например, они не чувствуют сладкий вкус и в основном ориентируются на запах и текстуру еды.

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Также многие кошки отличаются консерватизмом и не любят перемен. Например, они могут привыкнуть к одному вкусу и одной текстуре и предпочитать именно эту пищу. Изменения в рационе у котов могут вызвать отказ от еды и стресс.