Как вернуть форму пуховику после стирки

Даже если вам кажется, что ваш пуховик навсегда испортился после стирки, не переживайте. Ситуацию можно легко исправить.

Чтобы наполнитель внутри пуховика не превращался в ком, правильно сушите вещь. Сушите его в расправленном виде на плечиках. Если влажный пух сбивается в подол, вручную распределите его по всей длине.

Однако взбить пух можно и в стиральной машинке. Когда он полностью просохнет, выверните пуховик и положите его в машинку, добавив теннисные мячики или детские кубики. Включите режим отжима.

Также поможет пылесос с обратной подачей воздуха. Упакуйте куртку в пакет, создайте в нем вакуум. А после этого включите пылесос, наполняя пакет воздухом.

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