Три совета для уборки в доме

Генеральная уборка всегда отнимает много сил и нервов. Однако есть три совета, которые помогут быстро навести чистоту в доме. Нестандартные решения.

Минералка помогает очистить столовое серебро. Сложите все вилки и ложки в глубокую посуду и залейте минералкой на несколько часов. После этого ополосните их под проточной водой и протрите.

Если сложить в бачок унитаза таблетки для посудомойки, они очистят от загрязнений и ржавчины. После смыва чаша будет блестеть, а неприятный запах уйдет.

Пена для бритья поможет избавиться от известкового налета на сантехнике. Распределите средство губкой и оставьте на несколько минут. После этого смойте и протрите бумажной салфеткой.

Ранее сообщалось: сколько бы вы ни намывали сантехнику в ванной, она загрязняется довольно быстро. На нее попадают брызги воды, мыло, зубная паста и другая химия. Опытные хозяйки знают, что эту проблему быстро решает вазелин. После него не придется мыть сантехнику каждый день.