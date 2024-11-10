Назван цвет, которого стоит избегать при внутренней отделке жилья

Бежевая отделка создает унылую и душную обстановку в квартире, считает строительный эксперт Федор Васильев. В беседе с NEWS.ru он отметил, что не стоит злоупотреблять этим оттенком при ремонте. Чтобы разбавить бежевый интерьер, необходимо обыгрывать его яркими деталями.

Злоупотребление бежевым цветом во внутренней отделке жилья приводит к созданию унылой и душной обстановки, лишенной эмоциональной окраски. Чтобы такой интерьер не навевал тоску, приходится обыгрывать его яркими деталями и уходить таким образом от эффекта монотонности. Если вы используете два и более бежевых оттенка в интерьере, их придется разделять различными способами, в частности, декоративными панно, молдингами и колоннами, зеркалами, стеллажами, — сказал собеседник.

Также, по словам специалиста, в однотонном бежевом интерьере приходится играть с текстурами, комбинировать глянцевые и матовые поверхности. Васильев добавил, что в целом такой интерьер чаще всего будет достаточно плоским и непривлекательным. Однообразие одного бежевого оттенка в отделке стен и обивке мягкой мебели сделает линии размытыми, подчеркнул эксперт. Кроме того, он указал, что с психологической точки зрения такой интерьер подходит тем, кто боится яркости самовыражения и пытается скрыть тревоги и стресс.

Зачастую песочную гамму предпочитают именно интроверты и нерешительные люди, которым не нравится быть в центре внимания. Избегать засилья бежевого также следует, чтобы не создать в интерьере эффект несвежего, грязноватого белого цвета. Бежевый цвет для оформления интерьера воспринимается сейчас уже как достаточно старомодный, поэтому, покрасив все стены в доме в оттенок беж, вы рискуете прослыть дизайнером-лентяем, который не следит за трендами, — заключил собеседник.

Ранее Васильев рассказал, что ремонт в квартире экономкласса обойдется россиянам в три — пять тысяч рублей за квадратный метр. По его словам, данный вариант включает косметические изменения, замену напольного покрытия, покраску стен и потолков.