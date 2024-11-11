Биение сердец собаки и ее владельца синхронизируется

Эмоциональная связь между собаками и их владельцами: синхронизация сердечного ритма раскрывает механизмы привязанности и взаимодействия различных видов.

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Исследование, проведенное в Университете Ювяскюля (Финляндия), выявило, что сердечный ритм у собак и их владельцев во время общения может синхронизироваться. Эмоциональная связь играет важную роль в человеческих отношениях. Отношения между собакой и ее владельцем также основаны на привязанности, однако физиологические механизмы этой связи мало изучены.

Вариабельность сердечного ритма, то есть колебания интервалов между ударами сердца, отражает состояние вегетативной нервной системы. В ходе исследования было обнаружено, что если у собаки и ее владельца вариабельность сердечного ритма меняется похожим образом.

В периоды отдыха высокая вариабельность у хозяина совпадала с высокой вариабельностью у собаки. Проще говоря, когда хозяин был расслаблен, собака также находилась в состоянии расслабленности. Во время активности сердце билось равномернее у обоих. Однако связь с физической активностью была непрямая. Сердцебиение собак подстраивалось по сердцебиение людей и если последние нервничали.

Исследование демонстрирует, что реакции нервной системы у людей и собак частично адаптируются друг к другу в процессе взаимодействия. Работают те же механизмы, которые укрепляют привязанность у людей.

Исследование охватило 30 добровольцев и их собак, представлявших породы, выведенные для сотрудничества с людьми (пастушьи и ретриверы). Именно представители таких пород особенно чувствительно реагируют на поведение и личностные черты своих владельцев. Исследование вышло в Scientific Reports.