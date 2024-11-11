Как правильно стирать одежду секонд-хенд?

Одежда секонд-хенд пользуется сегодня широким спросом: многие выбирают подержанную одежду как более дешевый и более экологичный вариант пополнения гардероба. Однако, важно помнить, что старая одежда может быть небезопасной для здоровья – и для снижения рисков ее нужно правильно обрабатывать перед ноской.

Следует знать, что в одежде секонд-хенд могут обитать микробы. Кожа человека покрыта миллионами бактерий, грибков и вирусов, соответственно, на любом предмете одежды, которые соприкасаются с кожей, они также могут обитать. Микробиом кожи населяют, в том числе, такие бактерии, как Staphylococcus, вызывающие стафилококковые инфекции, бактерии Streptococcus, вызывающие стрептококк А, грибки Candida, чаще всего вызывающие молочницу, вирус папилломы человека. Микробиом каждого отдельного человек по-разному адаптирован к микроорганизмам – что одному вреда не нанесет, у другого приведет к проблемам.

Ели одежду секонд-хенд недостаточно хорошо очистили перед продажей, она может стать переносчиком болезнетворных патогенов. Проводились исследования, которые подтвердили: одежда может быть средой обитания многих инфекционных патогенов, таких как золотистый стафилококк, сальмонелла, кишечная палочка, норовирусы, ротовирусы, грибки, вызывающие микоз стоп и стригущий лишай.

Только правильная обработка одежды может предотвратить рост микробов и снизить риски заражения, – рассказывает Medicalxpress.

Купленную одежду секонд-хенд нужно стирать с моющим средством при температуре 60 градусов. Холодная вода с инактивацией патогенов не справится, поэтому, если при высокой температуре вещь стирать нельзя, следует воспользоваться дезинфицирующими средствами, убивающими микробов.

Следует в первый раз стирать такие вещи отдельно от своих вещей, чтобы не допустить перекрестное загрязнение одежды. Замачивание одежды в тазике с горячей водой с антибактериальным моющим средством на два-три часа – также поможет избавиться от патогенов. После замачивания следует провести обычную машинную стирку.

В дополнении можно воспользоваться горячей сушилкой или обработать изделия паровым утюгом – это эффективно для уничтожения бактерий, вирусов и яиц паразитов.

В специализированных магазинах секонд-хенд стирка перед продажей проводится, но самостоятельно постирать приобретенные вещи, чтобы быть уверенным в результате, станет не лишним. К слову, новые вещи тоже нуждаются в стирке перед ноской.