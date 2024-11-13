Как помочь проглотившему инородный предмет питомцу

Владельцам домашних животных всегда нужно учитывать риск, что их питомец может проглотить оставленные без присмотра мелкие предметы. Это очень опасно, и если подобное произошло, нужна срочная медицинская помощь, рассказал ветврач, кандидат ветеринарных наук Сергей Середа в беседе с Pravda.Ru.

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Так специалист прокомментировал случай с котом в Дзержинске, который во время игры проглотил беруши, после чего ему потребовалась операция. С кошками и собаками нельзя играть, используя мелкие предметы, которые они могут проглотить. Также нельзя оставлять вещи, которые могут заинтересовать питомца, без присмотра, подчеркнул ветврач.

«Это происходит часто, поэтому не разбрасывайте вещи, которые опасны для животных, и тогда не будет ни операций, ни проблем с животными», — отметил он.

Если есть подозрение на то, что питомец проглотил инородный предмет, нужно обращаться к ветеринару — даже в случаях, когда точной уверенности нет. Самостоятельно помочь своему животному человек вряд ли сможет — для этого есть специалисты, подчеркнул ветеринар.

«Единственное, что должен делать владелец, — не разбрасывать свои вещи по квартире или по участку», — заключил Середа.

Напомним, кормить кошек, по рекомендациям медиков, следует минимум два раза в день, при этом корм не должен быть постоянно в доступе у животного. Многие животные могут постоянно испытывать потребность в еде, что грозит набором веса и ожирением, а это, в свою очередь, может привести к развитию сахарного диабета.

Ранее ветврач назвала тревожные признаки, что с питомцем что-то не так.