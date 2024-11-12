Как ухаживать за геранью, чтобы она цвела целый год

Герань – комнатное растение круглогодичного цветения. Чтобы она постоянно радовала новыми бутонами, необходимо знать, как за ней правильно ухаживать. А также эксперт поделилась, как при помощи копеечного раствора оживить «уставший» цветок.

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Для комфортного существования герани нужно достаточное количество света – для нее следует выбрать самый светлый подоконник. Цветок лучше пересадить в небольшой горшок, так как он обильно цветет, когда корни плотно переплетены в грунте.

Агроном Ксения Давыдова поделилась с порталом «Хибины» рецептом подкормки, которая отлично подпитает герань. Для этого в литр воды комнатной температуры нужно добавить каплю обычного аптечного йода. Во время полива добавлять в горшок не более 50 миллилитров готового раствора, чтобы не обжечь корни. Специалист отметила, что поливать герань следует не под корень, а по краям – у стенок горшка.

Полив растению требуется по мере высыхания земли. Как правило, весной и летом увлажнять ее нужно раз в три-четыре дня, а осенью и зимой – не чаще одного раза в 10 дней. Для растения более вреден перелив, чем недостаток влаги. Поливать герань холодной водой нельзя, она должна быть только комнатной температуры. Также необходимо вовремя обрезать цветок – это пора делать, когда он вытягивается вверх, при этом листьев на нем мало и цвести он начинает реже. Чтобы на стволе появились боковые побеги, нужно обрезать верхние части стволов – тогда «проснутся» спящие почки.

Ранее цветовод перечислила комнатные растения, которые не требуют серьезного ухода и отлично подойдут людям, которые много работают.