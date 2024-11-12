Эксперт рассказала, как правильно перевозить собак бойцовых пород

Перевозка собак бойцовых пород имеет ряд специфических особенностей, которые надо обязательно учитывать. Особенно это актуально, когда планируется путешествие с питомцем.

© runews24.ru

Эксперт в области международной логистики Наталья Спицына дала несколько важных рекомендаций о перевозке собак бойцовых пород.

Она в беседе с «Южным Федеральным» отметила, что сначала нужно определить, принимает ли страна, в которую вы собрались, такие породы собак. К примеру, в Австралии, ОАЭ и некоторых государствах Европы действуют ограничения именно на ввоз собак бойцовых и склонных к агрессивному поведению собак. В ФРГ могут допустить только собак-поводырей, служебных животных и питомцев, которые пробудут в стране менее четырех недель.

Затем необходимо продумать перелет. Перед покупкой билета следует проверить, берет ли авиакомпания такие породы собак к перевозке и ее условия. Для полетов по России эксперт рекомендовала воспользоваться услугами «Аэрофлота», поскольку этот авиаперевозчик не выставляет ограничения по породам. Однако стоит учитывать, что бокс для бойцовых пород должен быть укрепленный и вес вместе с боксом должен быть не более 50 килограммов, уточнила Спицына. Из-за перевеса авиакомпания может отказать или предложить перевозить только собаку посредством карго перевозки.

Для поездки в Европу или между континентами для собак бойцовских пород потребуются специальные контейнеры, соответствующие правилам IATA. Они должны быть изготовлены из дерева, металла, синтетических материалов (без использования пластика), сварной решетки или проволочной сетки. Дверца должна быть сделана из прочной проволочной сетки, металла или усиленного дерева и иметь надежный замок. Отверстия в контейнере должны быть маленькими.

Эксперт рекомендует перед поездкой проконсультироваться с представителем перевозчика и уточнить все нюансы.

Спицына подчеркнула, что собака не должна проявлять агрессию, лаять без причины и выполнять команды хозяина. В противном случае вам могут отказать перед самым вылетом. Кроме того, питомец должен быть в наморднике во время регистрации на рейс. Позднее его можно будет снять.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области задержали собаку, подозреваемую в шпионаже.